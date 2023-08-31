Toplu İş Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen dördüncü toplantının tamamlanmasının ardından, hakem heyeti beklenen kararı bugün kamuoyu ile paylaşacak. Bu karar, polisler başta olmak üzere pek çok çalışan kesim tarafından merakla bekleniyor. Polis, başkomiser, bekçi maaşlarının ne kadar artacağı ve bu kararın eğitim sektöründeki çalışanların ekonomik koşullarına nasıl yansıyacağı büyük bir ilgi ile takip ediliyor.