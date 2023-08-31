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Polis, başkomiser, bekçi 2024 maaş zam oranı belli oldu

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4. toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için uygulanacak toplu sözleşme zammı belirlenecek. Hakem heyeti kararını yarın açıklayacak. Bu zam oranları aynı zamanda Polis, bekçi ve jandarma maaşlarını da etkiliyor. 2024 Polis, başkomiser, bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük polis, başkomiser, bekçi maaşları ve 2024 Ocak ayında polislere yapılacak zam miktarı...

15:58 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Polis maaşları

Polis maaşları

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen dördüncü toplantının tamamlanmasının ardından, hakem heyeti beklenen kararı bugün kamuoyu ile paylaşacak. Bu karar, polisler başta olmak üzere pek çok çalışan kesim tarafından merakla bekleniyor. Polis, başkomiser, bekçi maaşlarının ne kadar artacağı ve bu kararın eğitim sektöründeki çalışanların ekonomik koşullarına nasıl yansıyacağı büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

POLİS MAAŞLARI 2024 NE KADAR OLDU?

Mevcut maaş: 29 bin 84 ₺

2024 Ocak-Haziran Dönemi: 33.446 ₺ (%15 zam)

2024 Temmuz-Aralık Dönemi: 36.790 ₺ (%10 zam)

2025 Ocak-Haziran Dönemi: 38.998 ₺ (%6 zam)

BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Mevcut maaş: 32.613 TL

2024 Ocak-Haziran Dönemi: 47.100 TL

BEKÇİ MAAŞLARI 2024 NE KADAR ZAMLANACAK?

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 12.500 TL

Ocak 2024 bekçi maaşı: 14.375 TL

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ORANLARI BELLİ OLDU

2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Böylece 8 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren oranlar ise resmen duyuruldu.

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.



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Hemşire 2024 maaş zam oranı belli oldu