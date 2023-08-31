Polis maaşları
Toplu İş Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen dördüncü toplantının tamamlanmasının ardından, hakem heyeti beklenen kararı bugün kamuoyu ile paylaşacak. Bu karar, polisler başta olmak üzere pek çok çalışan kesim tarafından merakla bekleniyor. Polis, başkomiser, bekçi maaşlarının ne kadar artacağı ve bu kararın eğitim sektöründeki çalışanların ekonomik koşullarına nasıl yansıyacağı büyük bir ilgi ile takip ediliyor.
POLİS MAAŞLARI 2024 NE KADAR OLDU?
Mevcut maaş: 29 bin 84 ₺
2024 Ocak-Haziran Dönemi: 33.446 ₺ (%15 zam)
2024 Temmuz-Aralık Dönemi: 36.790 ₺ (%10 zam)
2025 Ocak-Haziran Dönemi: 38.998 ₺ (%6 zam)
BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Mevcut maaş: 32.613 TL
2024 Ocak-Haziran Dönemi: 47.100 TL
BEKÇİ MAAŞLARI 2024 NE KADAR ZAMLANACAK?
Mevcut en düşük bekçi maaşı: 12.500 TL
Ocak 2024 bekçi maaşı: 14.375 TL
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ORANLARI BELLİ OLDU
2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Böylece 8 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren oranlar ise resmen duyuruldu.
2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.