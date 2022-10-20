Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı skor- Özet ve Goller | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur ile devam ediyor. Yeni Malatyaspor Yeni Malatya Stadyumu'nda Ağrı 1970 Spor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı sona erdi. İşte Yeni Malatyaspor Ağrı 1970 spor maçı maçtan dakikalar, özet ve goller içeriğimizde.

YENİ MALATYASPOR AĞRI 1970 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR- AĞRI 1970 SPOR SKOR: 1-0 (İlk yarı)

Dakika 15 PENALTI: Yeni Malatyaspor, soldan kazandığı korner atışını Rahman Buğra ile kullandı. Top kullanıldıktan sonra, Awuku ceza sahasında rakibi tarafından yere indirilince hakem penaltı noktasını işaret etti.

Dakika 16 PENALTI- GOL: Yeni Malatyaspor adına penaltı atışını Yakup Alkan kullandı ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0

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