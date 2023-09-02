Polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam

ların yeni yılda alacağı maaş zammı miktarı belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından duyurulan zam oranına göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış olacak. Peki;

öğretmen, doktor, polis, imam maaşı