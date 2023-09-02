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Polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam maaşları ne kadar artacak? Enflasyon farkı ile zamlı maaş tablosu 2024-2025

Öğretmen, doktor, polis, imam, müezzin, hemşire memur maaş zammı belli oldu. Toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklisinin 2024-2025 maaşları belli oldu. Yaklaşık 8,5 milyon kişiyi ilgilendiren memur maaş zammında karar verildi. Memur maaş zammı 2024 yılının ilk 6 ayı için %15, ikinci altı ayı için ise %10 oldu. TÜİK tarafından yılın ikinci altı aylık döneminde açıklanan enflasyon rakamları zam oranlarına eklenerek memurların alacağı zamlar belli olacak. Ocak ayında gelecek yüzde 15’lik zammı enflasyon farkı olmadan meslek gruplarına göre Polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam maaş tablosu haberimizde.

14:02 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Memur maaş zammı

Memur maaş zammı

Polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam
ların yeni yılda alacağı maaş zammı miktarı belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından duyurulan zam oranına göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış olacak. Peki;
öğretmen, doktor, polis, imam maaşı
ne kadar oldu?

ÖĞRETMEN, DOKTOR, POLİS, İMAM, HEMŞİRE MAAŞ TABLOSU 2024

Ocak 2024'te yapılacak artışa, Temmuz 2023'ten yüzde 6 toplu sözleşme zammına ek olarak, Ocak 2024'e ait yüzde 15 toplu sözleşme zammı eklenecek. Bu oranlara 6 aylık enflasyon farkı dahil edilecek.

2024 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyordu.

Yaklaşık 3 hafta süren müzakerelerin ardından Kamu işveren Heyeti ile yetkili Konfederasyon Memur-Sen zam görüşmelerinde uzlaşma sağlayamadı.

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti zam kararını verdi. Enflasyon beklentisi gerçek olursa ve yüzde 44,42 zam yapılırsa, toplu sözleşmeye göre 2024 maaşları şu şekilde olacak:

  • MEMUR
  • Eski maaş: 22.017
  • Ocak 2024: 31.797 (%44,42 zamlı)
  • MEMUR EMEKLİSİ
  • Eski maaş: 9.876
  • Ocak 2024: 14.263 (%44,42 zamlı)
  • ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİ MEZUNU) 1/4
  • Eski maaş: 32.438
  • Ocak 2024: 46.847 (%44,42 zamlı)
  • MEMUR ( ÜNİ MEZUNU) 9/1
  • Eski maaş: 22.926
  • Ocak 2024: 33.110 (%44,42 zamlı)
  • UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
  • Eski maaş: 29.525
  • Ocak 2024: 42.640 (%44,42 zamlı)
  • ÖĞRETMEN 1/4
  • Eski maaş: 26.642
  • Ocak 2024: 38.476 (%44,42 zamlı)
  • BAŞKOMİSER 1/3
  • Eski maaş: 32.613
  • Ocak 2024: 47.100 (%44,42 zamlı)
  • POLİS MEMURU 8/1
  • Eski maaş: 29.512
  • Ocak 2024: 42.621 (%44,42 zamlı)
  • UZMAN DOKTOR 1/4
  • Eski maaş: 37.162
  • Ocak 2024: 53.669 (%44,42 zamlı)
  • HEMŞİRE (ÜNİ MEZUNU) 5/1
  • Eski maaş: 26.428
  • Ocak 2024: 38.167 (%44,42 zamlı)
  • TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU) 11/1
  • Eski maaş: 23.525
  • Ocak 2024: 33.975 (%44,42 zamlı)
  • PROFESÖR 1/4
  • Eski maaş: 48.111
  • Ocak 2024: 69.482 (%44,42 zamlı)
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
  • Eski maaş: 31.750
  • Ocak 2024: 45.853 (%44,42 zamlı)
  • VAİZ 1/4
  • Eski maaş: 27.608
  • Ocak 2024: 39.871 (%44,42 zamlı)
  • AVUKAT 1/4
  • Eski maaş: 31.549
  • Ocak 2024: 45.563 (%44,42 zamlı)


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