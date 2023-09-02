Memur maaş zammı
ÖĞRETMEN, DOKTOR, POLİS, İMAM, HEMŞİRE MAAŞ TABLOSU 2024
Ocak 2024'te yapılacak artışa, Temmuz 2023'ten yüzde 6 toplu sözleşme zammına ek olarak, Ocak 2024'e ait yüzde 15 toplu sözleşme zammı eklenecek. Bu oranlara 6 aylık enflasyon farkı dahil edilecek.
2024 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyordu.
Yaklaşık 3 hafta süren müzakerelerin ardından Kamu işveren Heyeti ile yetkili Konfederasyon Memur-Sen zam görüşmelerinde uzlaşma sağlayamadı.
Kamu Görevlileri Hakem Heyeti zam kararını verdi. Enflasyon beklentisi gerçek olursa ve yüzde 44,42 zam yapılırsa, toplu sözleşmeye göre 2024 maaşları şu şekilde olacak:
- MEMUR
- Eski maaş: 22.017
- Ocak 2024: 31.797 (%44,42 zamlı)
- MEMUR EMEKLİSİ
- Eski maaş: 9.876
- Ocak 2024: 14.263 (%44,42 zamlı)
- ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİ MEZUNU) 1/4
- Eski maaş: 32.438
- Ocak 2024: 46.847 (%44,42 zamlı)
- MEMUR ( ÜNİ MEZUNU) 9/1
- Eski maaş: 22.926
- Ocak 2024: 33.110 (%44,42 zamlı)
- UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
- Eski maaş: 29.525
- Ocak 2024: 42.640 (%44,42 zamlı)
- ÖĞRETMEN 1/4
- Eski maaş: 26.642
- Ocak 2024: 38.476 (%44,42 zamlı)
- BAŞKOMİSER 1/3
- Eski maaş: 32.613
- Ocak 2024: 47.100 (%44,42 zamlı)
- POLİS MEMURU 8/1
- Eski maaş: 29.512
- Ocak 2024: 42.621 (%44,42 zamlı)
- UZMAN DOKTOR 1/4
- Eski maaş: 37.162
- Ocak 2024: 53.669 (%44,42 zamlı)
- HEMŞİRE (ÜNİ MEZUNU) 5/1
- Eski maaş: 26.428
- Ocak 2024: 38.167 (%44,42 zamlı)
- TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU) 11/1
- Eski maaş: 23.525
- Ocak 2024: 33.975 (%44,42 zamlı)
- PROFESÖR 1/4
- Eski maaş: 48.111
- Ocak 2024: 69.482 (%44,42 zamlı)
- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
- Eski maaş: 31.750
- Ocak 2024: 45.853 (%44,42 zamlı)
- VAİZ 1/4
- Eski maaş: 27.608
- Ocak 2024: 39.871 (%44,42 zamlı)
- AVUKAT 1/4
- Eski maaş: 31.549
- Ocak 2024: 45.563 (%44,42 zamlı)