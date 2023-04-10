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Yeniden Refah Partisi (YRP) milletvekili adayları listesi belli oldu: 14 Mayıs 2023 seçimi

Türkiye’de, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidecek. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyecek olan Yeniden Refah Parti, milletvekili seçiminde ise kendi adaylarını çıkaracak. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim etti. Peki Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? YRP milletvekili adayları kimler? Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Van, Kahramanmaraş milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 seçim takvimine ilişkin tüm detaylar.

10:08 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları

Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları

Yeniden Refah Partisi
, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. HÜDA PAR da, seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve seçime AK Parti listelerinden gireceklerini duyurdu. Karar sonrası açıklama yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ccumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi.

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Yeniden Refah Partisi
, 28. dönem
milletvekili aday listesi
ni Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. Buna göre Fatih Erbakan, İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Aday listesi

İşte Yeniden Refah Partisi'nin aday listesi:

ADANA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SELAHATTİN BAYSAL LİSANS ESNAF

ERDEM GÜMÜŞ LİSANS MİMAR

SERDAL SÜNDÜK LİSANS ESNAF

ABDULLAH ABACI LİSANS ESNAF

MUSTAFA BOZKURT ORTAOKUL TÜCCAR

VOLKAN ÇEVİK LİSE ESNAF

UFUK ÇINGIRLAR LİSANS SİYASET BİLİMCİSİ

MUSTAFA YETER LİSE ESNAF

MUSTAFA GELDİ İLKOKUL TÜCCAR

YUSUF AKTÜRK İLKOKUL ESNAF

İBRAHİM KÖSE ORTAOKUL İŞÇİ

İLHAN TÜMENCİ ORTAOKUL TÜCCAR

SALİH PINAR LİSE ESNAF

İSMAİL ERDOĞAN İLKOKUL TÜCCAR

YUSUF AYAZ ESNAF

ADIYAMAN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SAİT AYBAK

İSMAİL DEMİR

SADIK YAVAŞ

FEHMİ KOYUNCU

BÜNYAMİN MEMİ

AFYON

NEVZAT ŞARLAK LİSANS EMEKLİ

ŞÜKRÜ SARIDERE LİSANS AVUKAT

TUNCAY YAZKAN LİSANS EMEKLİ

LÜTFİYE POLAT LİSANS ESNAF

YASİN KOCATAŞ LİSE ESNAF

ABDULLAH ALADAŞ YÜK. LİSANS VETERİNER

AĞRI YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Oğuzhan YAMİ LİSANS

HASAN BABAN ÖNLİSANS

ÖMER YAŞAR LİSE

S. EMİN ERİM LİSE

AMASYA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KAZIM GÜMÜŞ LİSE

OSMAN AY LİSANS

KASIM BURSA LİSANS

ANKARA 1. BÖLGE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CENGİZ ZOR LİSANS SENDİKACI

MEHMET KADERLİ LİSANS MUHENDİS

NUREDDİN GÜL LİSANS İKTİSATÇI

AV.TEVFİK ÖZTÜRK LİSANS AVUKAT

AV. MURAT ÇELEBİ LİSANS AVUKAT

ERDOĞAN CİNEVİZ LİSE ESNAF

YALÇIN AKMAN LİSE MÜTEAHHİT

RAMAZAN MENTEŞE LİSANS TÜCCAR

ELVAN TETİK LİSE ESNAF

ERCAN ÇETİN İLKOKUL ESNAF

İBRAHİM ERDOĞAN İLKOKUL EMEKLİ

SEYFETTİN BOĞAZLI YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

ABDULKADİR ATMACA LİSE ÖĞRENCİ

ANKARA 2. BÖLGE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SACİD GÜNBEY YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

FATİH ÖZTEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

MELİH GÜNER LİSANS İŞ ADAMI

DİLEK ÇELİK LİSANS GAZETECİ

ABDUKADİR YILMAZ LİSANS AVUKAT

HÜSEYİN EKİNCİ LİSE ESNAF

YAHYA COŞKUNSU ORTAOKUL ESNAF

İBRAHİM ÇAKIR LİSANS İŞ ADAMI

ERHAN ŞENGÜL YÜKSEK LİSANS İŞÇİ

YÜKSEL BİLAL ADAK LİSANS ESNAF

NUH YASER YILDIRIM LİSE İŞ ADAMI

ANKARA 3. BÖLGE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET FATİH UĞURLU LİSANS İŞ İNSANI

SELÇUK GEYVELİ LİSANS İŞ İNSANI

BAHATTİN SUNGUR LİSANS İŞ İNSANI

BÜLENT OSMANAĞAOĞLU LİSANS İŞ İNSANI

AV.ZEKİ UÇAR LİSANS İŞ İNSANI

ÜLKÜ YENİDÜNYA LİSE EV HANIMI

MEHMET ALTINGÖZ LİSE İŞ İNSANI

ERDOĞAN YEŞİLSANCAK LİSANS İŞ İNSANI

AYTAÇ KILIÇ LİSANS İŞ İNSANI

HİLAL ÇEKMEN LİSE İŞ İNSANI

ZÜMRÜDE KAYABAŞI LİSE İŞ İNSANI

VEYSEL GÖRGÜLÜ LİSE EMEKLİ

ANTALYA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ATINÇ KORKMAZ

ALİ KÖKSAL

YUSUF İSLAM ÇELİK

ÜMİT ÖZKURT

HASAN ÇAPUN

FETHİ BAŞUSLU

VELİ DERE

PINAR TOPUZ

BURAK DOĞAN

AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI

OĞUZHAN YILDIRIM

MEHMET BAYRAK

İBRAHİM ÖMER REYHAN

ALİ ARSLAN

TANER TEKİN

KASIM ARSLAN

HESE AK

ARTVİN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TALİP SÜCÜ

MUZAFFER ZOR

AYDIN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HÜSEYİN ASLAN

BÜLENT AY

EMİN ESER

ALPER SEZER

HAVVA TÜRK

DEVRİM OKTAN

ALİ KESER

CUMALİ UÇAR

BALIKESİR YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FATİH İNCEBOY

KAAN BURAK ZARİFOĞLU

NEDİM SAVAŞ

ÜLFET SÖNMEZ

TANJU AKÇE

MALİK KABAKÇI

İSMAİL YILMAZ

MURAT AYGÖREN

HÜSEYİN ÖZTÜRK

AYHAN USLU

ÖZCAN KAPLAN

MUHSİN ERENSAYIN

BİLECİK YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET ÖZVATAN

CAFER ASLANBOĞA

BİNGÖL YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET ZİYA BUYANKARA

İSMAİL YETER

ERSOY ÖTEN

BİTLİS YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYHAN USLU

ÖZCAN KAPLAN

MUHSİN ERENSAYIN

BOLU YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SADETTİN BASKIN

HAKAN ASLAN

YUSUF TEK

BURSA 1. BÖLGE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET ALTINÖZ

AHMET GÖK

KENAN YİRİKOĞULLARI

YUNUS KOÇAK

NECATİ ASLAN

SERAP BİLGİN

FATİH ŞAHİNLER

ALİ YAVAŞ

MUSTAFA PEHLİVAN

SEYFULLAH KARAKAYA

BURSA 2. BÖLGE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NAİM ÖZTÜRK

İBRAHİM VİDİNLİOĞULLARI

AV.GÖZDE ÇELİK

ÜMİT YILGIN

CELALETTİN ERGÜN

ERGİN YILMAZ

FEHİM TOPÇU

KADRİYE SAYIN

NİMETULLAH NARMAN

MEHMET KULE

ÇANAKKALE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CAHİT BOLELLİ

ABDÜLKADİR PEHLİVANOĞLU

SERKAN KURU

YÜKSEL ÜSTÜN

ÇANKIRI YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHAMMED FATİH MÜJDECİ

METİN ERDOĞMUŞ

ÇORUM

YAKUP TAŞ

YASİN GÜLER

ÖMER KARSLI

FERHAT YEĞEN

DENİZLİ YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AZİZ KALAYCI

İDRİS OKTAY

BAYRAM ALİ GEDİK

MELAHAT BERK

FERİT ÇETİN

UĞUR KARAKAYA

OSMAN KAÇAR

DİYARBAKIR YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALİ ERDEM

MEHMET ALİ AYHAN

MEHMET GÜMÜŞ

MEHMET ZAFER HATİPOĞLU

NEZİHE TAŞKIN

MEHMET AKİF BABATLI

ŞÜKRÜ DİNÇ

ABDURRAHMAN ZENGİN

MEHMET ARAS

KEREM DEMİR

YUSUF DEMİRKOL

KADİR AYTEMÜR

EDİRNE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALİ YALÇINDAĞ

HAKAN ÇALIŞKAN

TUGAY SÜTCAN

İSMAİL ORAL

ELAZ YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARIIĞ

PROF.MEHMET ÇAVUŞ

AV.İBRAHİM GÖK

MEHMET TAN

SALİH ÇAKICI

HATİCE İNLİKAYA

ERZİNCAN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EMRAH BAYINDIR

AHMET AKDAĞ

ERZURUM YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADNAN BOZAN

SADIK ÇAT

CEMAL OKAN PAPUCCU

İHSAN BAKİ

ALPARSLAN İLGÜN

MEHMET BERK

ESKİŞEHİR YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

OSMAN MANDACI

EMRAH ALTUN

DİNÇ BİÇER

DEFNE ARSLAN

RAMAZAN UYLAŞ

AYDAN AY

GAZİANTEP YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ŞÜKRÜ YILMAZ

NURETTİN ÖZKAYA

SEDAT YILDIZ

ESRA ALATİ

MEHMET ÖS

MEHMET AKGÜL

M. FATİH BORSEKEN

MUSTAFA BİLİCİ

FARUK SONER ATAŞ

İRFAN DEMİRHAN

SUAT BOZKURT

ERKAN SÜZERER

ÖMER ATILĞAN

MEHMET COŞKUN KAYA

GİRESUN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KAHRAMAN ÖZTÜRK

SERKAN OKTAY

EŞREF BEKDEMİR

AKİF ALTUN

GÜMÜŞHANE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ZİYA NAS

ADEM UTKU

HAKKARİ YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALİ ÖZER

ADNAN KAPLAN

ŞÜKRİYE YILDIZ TATLI

HATAY YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YUSUF METİN

LATİF ÇELİK

ENES AĞIRMAN

MUSTAFA AÇICI

MEHMET DİNÇER

ADBDULLAH YILDIZ

CUMALİ HELVACI

YAKUP DOĞRU

ENİS HACIOSMANOĞLU

ÖMER YİĞİT

GÜRKAN AKBAŞ

ISPARTA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMAİL KIVRAK

SAMET TOLUNAY

RAMAZAN ÖZDAMAR

SÜLEYMAN AYDOĞDU

MERSİN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TANER BOZ

ADNAN UYAR

BAYRAM TANRIVERDİ

MEHMET BİLGE ŞAHİN

MİKAİL TEKÇE

İZZEDDİN ALKAN

SEFA ÇAYLAR

RAMAZAN ALUÇ

AHMET YILDIRIM

MUSA ÖZMEN

YUNUS TURAN

SONER ÇELİK

NEVZAT DÜRGEN

İSTANBUL 1. BÖLGE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SUAT PAMUKÇU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

DAVUT GÜLOĞLU LİSANS SANATÇI

CEMİL ÇOLAK ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ERHAN ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ

BURHAN ŞAFAK YÜKSEK LİSANS AVUKAT

ABDULLAH DİNÇ YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

HASAN KÖTEN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

MİKTAT ERDEM ÜNİVERSİTE PSİKOLOG

RABİA BAŞKAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

İSMAİL POLAT LİSE LOJİSTİK

VEFA AKTÜZ ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

MAHMUT BAŞAK ÜNİVERSİTE ESNAF

CEMİL CEBİR ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

ŞENEL AKARÇEŞME ORTAOKUL ESNAF

LEVENT METİN ÜNİVERSİTE ESNAF

KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU ORTAOKUL MUHASEBECİ

YUNUS YAĞCI LİSE İŞ ADAMI

MUSTAFA ALPAY ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

ZÜLEYHA ZENGİN LİSE İŞ ADAMI

EROL KARAKOÇ LİSE İŞ ADAMI

MUSTAFA ÖZER ÜNİVERSİTE AVUKAT

HASAN YİĞİT ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI

ERDAL KIRAN ORTAOKUL İŞ ADAMI

ZEYNEP ASLAN ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

CENGİZ KARA LİSE ESNAF

HAYRİ AYYILDIZ İLKOKUL ESNAF

HALİL KEY LİSE MÜTEAHHİT

OSMAN AYAZ LİSE MÜTEAHHİT

HURİYE KELEŞ ORTAOKUL İŞ ADAMI

FATİH AKÇAY LİSE TEKNİKER

MEHMET KILINÇKAYA ÜNİVERSİTE ESNAF

TURGUT SADIKOĞLU LİSE SERBEST MESLEK

DİLEK SAMANCI ÜNİVERSİTE EV HANIMI

ÖMER AK LİSE ÖĞRENCİ

İSTANBUL 2. BÖLGE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN YÜKSEK LİSANS

DOKTORA SERBEST

DOĞAN AYDAL YÜK. LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

LÜTFÜ ŞENOCAK LİSE SERBEST

DAVUT KONAKÇI LİSE SERBEST

TEKİN KARATAŞ LİSE İŞ İNSANI

MUSTAFA SARI LİSE EMEKLİ

OSMAN UÇAR LİSE İŞ İNSANI

HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU LİSE SERBEST

MİKAİL KARAHAN LİSE SERBEST

MAHMUT OKUDAN LİSE SERBEST

BEYZA ÖZMEN LİSE SERBEST

ORHAN KARA LİSE SERBEST

ORHAN ÇAĞLAYAN LİSE SERBEST

HACI RAMAZAN KAYA LİSE SERBEST

HALİL İBRAHİM ECE LİSE SERBEST

TEVFİK YAZICILAR LİSE SERBEST

ABDULKADİR ŞENGÜL LİSE SERBEST

ESMA TIĞLI LİSE SERBEST

SONGÜL AKSEL LİSE SERBEST

ÜMMÜHAN ADIGÜZEL LİSE SERBEST

ALİ YENER LİSE SERBEST

CENGİZHAN SESLİKAYA LİSE SERBEST

ASLAN ESLAM TÜRKMEN LİSE SERBEST

MURAT MARAP LİSE SERBEST

ZEYNEL ÖZMEN LİSANS SERBEST

MUHTEREM GÜL ÖNLİSAN SERBEST

VAHDET ERDOĞAN LİSANS SERBEST

İSTANBUL 3. BÖLGE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DOĞAN BEKİN LİSANS YAZAR

AV.BAYRAM SAKARTEPE LİSANS AVUKAT

MUSTAFA DOĞAN LİSANS SERBEST MESLEK

PROF.DR.SERHAT FINDIK LİSANS DOKTOR

KADİR KARACA LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ABDÜRREZZAK İLBEYİ LİSANS ESNAF

RECEP EROL LİSANS İŞ İNSANI

SETENAY KANAR

ALİ YÖNEM LİSANS EMEKLİ

RAMAZAN KAHVECİ ÖN LİSANS MÜTEAHHİT

BEKİR KÜÇÜKÇAYIR LİSANS AVUKAT

MEHMET YAVAN LİSE TURİZM

EMİNE BARUTÇU LİSE SERBEST MESLEK

HASAN BAHÇIVAN LİSE İŞ İNSANI

YAKUP POLAT LİSANS İŞ İNSANI

YUNUS EMRE TAŞÇI LİSANS TÜCCAR

OSMAN ÜNSAL LİSE SERBEST MESLEK

NURİ ÖZATA LİSE SERBEST MESLEK

NEVZAT EMİROĞLU LİSE EMEKLİ

SERKAN KAYA LİSE İŞ İNSANI

İZZETTİN COŞKUN YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

TALHA SAİT ATAY YÜKSEK LİSANS DOKTOR

M. AKİF BİÇER LİSANS MÜTEAHHİT

BÜLENT AYDIN ORTAOKUL ESNAF

HAMZA AYDINLAR LİSANS PSİKOLOG

SAMET PEKER LİSANS LOJİSTİK

RAMZAN DEYİRMENCİ LİSANS MUHASEBECİ

YAHYA KEMAL KOÇ YÜKSEK LİSANS GÜVENLİK

ESRA BAYSAL LİSE SERBEST MESLEK

BATUHAN FATİH DOĞAN LİSANS İŞ İNSANI

FAYSAL İLKAN LİSE MÜTEAHHİT

NİHAT TOKUŞ LİSANS ESNAF

MAHMUT FINDIK İLKOKUL İŞ İNSANI

MUHAMMET KOÇ LİSE İŞ İNSANI

TANSU YILMAZ LİSE MÜTEAHHİT

YASİN TOSUN LİSE TÜCCAR

İZMİR 1. BÖLGE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CEMAL ARIKAN

BAKİ MURAT TOP

YUSUF DOĞAN

ALİ OSMAN KALKAN

RUZİYE TAN

NURETTİN YAKUT

EMRAH UYAN

İSMAİL TANAS

RAMAZAN DURAN

YUNUS TOPRAK

NECATİ KAVALCI

MERT ERKEZ

SAMET KOÇLU

ABDURRAHMAN KAYA

İZMİR 2. BÖLGE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ABDURRAHMAN KARAMAN

HACI MEHMET SOLMAZ

ÖZBEK TAŞDEMİR

ALİ HAKAN KULAKÇIOĞLU

REŞAT SAYMAZ

YUSUF ŞİMŞEK

MURAT AVCIOĞLU

NAZİF TUNAHAN ŞEN

HASAN HÜSEYİN LEVENT

REŞİDE YAVAŞ

RAHMİ ÖZBAK

HAKAN ÇENBER

HASAN GÖL

MUAAMMER SARIBAŞ

KARS YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT KIZILTAŞ

OKAY AKARÇAY

ERTÜRK TOPÇU

KASTAMONU YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM DEMİR

KAĞAN YORULMAZ

HAYRİ ÇELİK

KAYSERİ YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖNDER NARİN

ERCAN ARAS

ALİ RIZVAN

SELVER BOZTAŞ

ADEM KAHVECİ

MURAT YILMAZ

CENGİZ GENÇTÜRK

GÖKHAN DUMAN

HÜSEYİN ACARI

YUSUF ADIYAMAN

KIRKLARELİ YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SERKAN SEFEROĞLU

MUSTAFA KARADAĞLI

UFUK ÖZKARACAN

KIRŞEHİR YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BİLAL ÇAĞRI KAYA

ALİ YAŞAR

KOCAELİ YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET AŞILA

BASRİ ÇAYIR

MEHMET ARAS

AHMET EMRE AYDIN

MAŞALLAH SÖĞÜT

YAŞAR BİRGÜL

SELİM KIRICI

MELİKE YALÇIN

SÜLEYMAN KABACA

EMİN GÜRCAN

HAKAN UZUN

MURAT DOĞRU

TOLGA AYDIN

CİHAN KURDAL

KONYA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALİ YÜKSEL

ADNAN ACAR

MEVLÜT KOÇ

MUSTAFA ÖZERDEM

TEMEL PEKER

AV.HATİCE İNLİDERE

MEHMET UYAN

MEHMET ALTUĞ

MEHMET KACAROĞLU

İSMAİL TOPÇU

HASAN DOĞAN

ÖMER CEYLAN

ALİ CAMGÖZ

BURAK CİHAT DÜNDAR

FERİDUN DEMİRCİ

KÜTAHYA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

OSMAN GEZGİN

İRFAN GÜLEÇ

DR.İBRAHİM GİRGİN

BAYRAM TOSUN

MUHAMMET ALİ GÜNGÖR

MALATYA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BİLAL YILDIRIM

AHMET ATEŞ

YILMAZ HOROZ

HACİ YUSUF ÇINAR

DENİZ KAR

OKTAY ÇELİK

MANİSA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAKAN LALEBAŞ

DOĞAN TAYYİP KARAKELLE

ADİL DURU

TOLGA YAMAKLI

MUHARREM HÜSEYİN ÇİPİLOĞLU

YALÇIN ÇAPANİK

MUHAMMET EMİN GÜLER

SEZEN KARABOĞA

AHMET ÇAKIL

RAMAZAN AKAR

KARAMANMARAŞ YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHAMMED AYDOĞAR

MEHMET DERE

LEVENT PARLAK

MAHMUT SULAYICI

EKREM BEKERECİ

MERVE KIRMACI KUTLU

HAKAN ZIBA

MİKTAT KUZHAN

MARDİN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖMER FARUK AYDIN

ABDULLAH ÇELİK

YASİN ÇİFTÇİ

MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY

ABDULKADİR ÇAVUŞOĞLU

MAHMUT ÖZER

MUĞLA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMAİL BAYKAL

KADİR GÜRSOY

ERSİN TOPTAŞ

HASAN SEFA TURSUN

MEHMET NESİM POLAT

FARUK ÖGE

NUMAN PÜSKÜLLÜ

MUŞ YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAKKI BULUT

CEMALETTİN ÖZDEN

İRFAN ÇELİK

NEVŞEHİR YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ABDULGANİ ALTINIŞIK

ERSİN BAŞAR

MEHMET DERİN

NİĞDE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALİ SELMAN IŞIK

TANER GÜMÜŞ

MEHTAP TEMELTAŞ

ORDU YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADEM AĞCA

HARUN PALA

ZEHRA ÇINAR

HASAN DEMİR

FİKRET BALCI

ÜMİT ÖZDEN

RİZE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET AKİF ZERDECİ

SAMET ŞİŞMAN

MÜMİN BAKIRCI

SAKARYA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HASAN ÇINAR

NURULLAH ALTINTAŞ

BİRAN YASA

BEYZA ÇÖMLEKÇİOĞLU

SAMET BİNGAL

HİLAL PEKTAŞ

İSA SOYYİĞİT

MURAT KARAKOÇ

SAMSUN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAŞAR YAZICI

CANER BİLGİN

HALİL İBRAHİM DEMİRELLİ

MUSTAFA BARUTÇU

M. İSA ÖZTÜRK

ÖZCAN GÜLEÇİN

MURAT ASLAN

RECEP SEZEN

HÜSAMETTİN DEMİR

SİİRT YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

UMUT BARDAK

ATAULLAH BAYAV

FATİH EĞİLMEZ

SİNOP YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

UFUK ÖZKAPTAN

ERCAN ERDOĞAN

SİVAS YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CEMİL LAÇİNER

FATİH KALKAN

GÖKSEL ÖZPINAR

CABİR ÇETİNKAYA

ENİSA KARAKOÇ

TEKİRDAĞ YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET ÇAKI

FİLTEKİN ŞEN

HAMİT HAMİTOĞLU

BURAK ÇAPKIN

MEHMET SUNGUR

ŞÜKRÜ CAN ATAGÜN

HASAN DOĞAN

MURAT KARAKAN

TOKAT YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALİ OSMAN DALDAL

HASAN ERDAL

MEHMET AÇAR

MUSTAFA AKIN

AYTAÇ KESER

TRABZON YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN PULAT

MUSTAFA DURMUŞ

YILMAZ KARADENİZ

EMİN MENŞUR

GÖKHAN ŞAHİN

TUBA BİLGİN

TUNCELİ YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYŞE FIRAT

ŞANLIURFA

İSMAİL YAVUZ

HACI ALMAS

DR.SABİH DALLI

OSMAN ÖZMEN

HALİT TOPRAK

HALİL SAÇAKLI

M. ALİ ÇULCU

MEHMET GÜNEŞ

TAHSİN BİLBAY

HALİL ALKAN

AYŞE KAPLAN

İBRAHİM HALİL ŞAHİN

HÜSNÜ BİLEN

KAMİL ŞİŞ

UŞAK YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERDOĞAN ÇİLOĞLU

MEHMET HALİL ARSLAN

HÜSEYİN ERDEM

VAN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KAMİL YAVUZER

YAKUP DEMİR

ALİ ŞAHİN

MEHMET ŞAHİN

AYDIN ÇİÇEK

MURAT ERGİN

İZZET BAŞKURT

YOZGAT YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NİHAT KAYHAN

YAŞAR DEMİR

HASAN ŞAHİNGÖZ

İLYAS GÜLER

ZONGULDAK YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NECDET SARI

AHMET KAVARACI

ADEM ÇETİNKAYA

YASİN SATAN

MURAT AYHAN

AKSARAY YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KAZIM ŞİMŞEK

MUHAMMED TOPAÇ

MUSTAFA SELVİ

BUHARİ MÜSLÜM YETİK

BAYBURT YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

OSMAN GÖRER

KARAMAN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET TAŞKIRAN

ŞUAYİP EROĞLU

GÖKHAN ÖZYER

ŞIRNAK YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SABRİ TATAR

MUHAMMED EMİN AKGÜÇ

HÜSNÜ BAHŞİŞ

RAMAZAN UÇKAN

BARTIN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ZİVER GEBİÇ

YASİN KALEM

ARDAHAN YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CANER ÇOBAN

MURAT ÖNGEL

YALOVA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ABDULLAH ZEKİ ERCAN

SEZAİ DEMİR

ERKAN PELİTOĞLU

IĞDIR YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM ÖNAY

GÖKHAN UYANDIK

KARABÜK YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMAİL ÖZER

MEVLÜT BAŞDEMİR

NESRİN ADAKOĞLU

KİLİS YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FAZIL TOSYALIOĞLU

ALİ CECELİ

OSMANİYE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET AYDIN

CENGİZ ERDURAN

NECATİ YILDIRIM

EKREM TÜRKMEN

DÜZCE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NEZİR MERTTÜRK

ÇİĞDEM KULALI SEÇKİN

MİTHAT KÜTÜKOĞLU

2023 seçim takvimi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli milletvekili aday adayları isim listesi

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Teşkilatı, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan isimleri açıkladı. YRP’de toplam başvuru sayısı 54 oldu. Kocaeli il başkanlığından başvuru yapan isimler şu şekilde:

  • Mehmet Küçükkeskin,
  • Mustafa Aslantaş,
  • Yaşar Altunbaş,
  • Önder Ercan,
  • Selim Kırıcı,
  • İhsan Malkoç,
  • Orhan Karacı,
  • Yahya Gümüş,
  • Mehmet Atik,
  • Refik Sami Selçuk,
  • Hüzeyfe Koçak,
  • Fatih Yazıcı,
  • Ayşe Nur İsmail,
  • Tolga Aydın,
  • Şenai Kavai,
  • Hilmi Yıldırım,
  • Efayner Aydın,
  • Emin Sözer,
  • Emre Açıkel,
  • İzzet Paşadağlı,
  • Levent Gödek,
  • Basri Çayır,
  • Yaşar Birgül,
  • Zeynelabidin Gül,
  • Murat Doğru,
  • Gülağa Kılıç,
  • Gülsüm Şah,
  • Cihan Kurdal,
  • Engin Özhan,
  • Melike Yalçın,
  • Hakan Uzun,
  • Emin Gürcan,
  • Murat Gümüş,
  • Ayhan Dursun,
  • Bilal Sami Gökdemir,
  • Abdülhamit Gözcü,
  • Emrah Bora,
  • Recep Akyol,
  • Mustafa Kocabay,
  • Mustafa Kocabay,
  • Recep Aylan,
  • Emre Kayaoğlu,
  • Tuncay Erten,
  • Kamil Ergün,
  • Süleyman Kabaca,
  • Refik Akgül,
  • Mahsun Taşdemir,
  • Ahmet İnan,
  • Furkan Bulut,
  • Cabir Bilikçi,
  • Halil Bilikçi

Yeniden Refah Partisi Nevşehir milletvekili aday adayları isim listesi

Yeniden Refah Parti Nevşehir'den 4 kişi resmi olarak Milletvekili aday adaylık başvurusu yaptı.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde Yeniden Refah Partisi Nevşehir milletvekilliği aday adalığına resmi olarak başvuru yapan isimler açıklandı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimde başvuru yapanlar arasında;

Ersin Başar

Kemal Yüksel (Kozaklı)

Mehmet Derin

Bahadır Sel

Yeniden Refah Partisi Van Milletvekili aday adayları belli oldu!

1. Yakup Demir

2. Murat Ergin

3. Mehmet Şahin

4. Aydın Çiçek

5. Ali Şahin

6. Kenan Songüder

7. Nevzat Ataş

8. Faruk Irtak

9. İzzet Başkurt

10. Seval Ergün

YRP Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı listesi

İşte Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı listesi:

1. MEHMET DERE

2. HAKAN ZIBA

3. MİKDAT KUZHAN

4. LEVENT PARLAK

5. EKREM BEKERECİ

6. MERVE KIRMACI KUTLU

7. CUMA KIRMACI

8. İLHAN POYRAZ

9. MAHMUT SULAYICI

10. UĞUR SAYGILI

11. MUSTAFA YILDIZ

12. SELÇUK YALÇIN

13. ALİ AKKURT

14. BEDİR ATLI

15. MEHMET ARDIÇ

16. SADIK GÖRDEYİR

17. ÖKKEŞ ÇİÇEKÇİ

18. BAYRAM FATİH KONUŞ

19. EMİN ODABAŞI

20. TURAN KÜÇÜK Deniz Doğan

21. MUSTAFA İLBEY TEKİN

22. AHMET KÖK

23. ABDULCELAL ORÇAN


AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.


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4 saat önce
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