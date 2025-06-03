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Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

21:093/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzunu yayımladı. Güzel sanatlar müzik ilkokulları/ortaokulları ve spor ortaokulları öğrenci seçme ve yerleştirme başvuruları 17 Haziran 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Peki başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte sürece ilişkin tüm bilgiler.

Güzel sanatlar müzik ilk ve ortaokulları ile spor ortaokulları öğrenci seçme ve yerleştirme başvuru kılavuzu yayımlandı.


Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 17 Haziran'a kadar yapılacak.


Sürece ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre, 21 Haziran-4 Temmuz'da "Müzik/Spor Yeteneği Değerlendirme Uygulaması" gerçekleştirilecek. Uygulama sonuçları, 9 Temmuz'da ilan edilecek.


Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 17-21 Temmuz'da gerçekleştirebilecek.


Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden başvuruların başladığı tarihte "Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altında açılacak başvuru ekranından alınacak.

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