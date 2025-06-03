Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Güzel sanatlar müzik ilk ve ortaokulları ile spor ortaokulları öğrenci seçme ve yerleştirme başvuru kılavuzu yayımlandı.





Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 17 Haziran'a kadar yapılacak.





Sürece ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre, 21 Haziran-4 Temmuz'da "Müzik/Spor Yeteneği Değerlendirme Uygulaması" gerçekleştirilecek. Uygulama sonuçları, 9 Temmuz'da ilan edilecek.





Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 17-21 Temmuz'da gerçekleştirebilecek.



