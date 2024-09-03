|
Özgün

Üniversite ek tercihleri için YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor! 2024-YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite ikinci tercih tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. YKS ikinci yerleştirme kılavuzu Eylül ayına girilmesiyle birlikte ek tercih sürecine odaklanan adayların gündeminde yer alıyor. 2024 YKS ek tercihler için gözler son dakika ÖSYM’den yayınlanacak duyuruya çevrildi. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanmayan adaylar ikinci tercihleri beklemeye başladı. Üniversite kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gözler YKS ek tercihlere ve ek tercih kılavuzuna çevrildi. Üniversitelerdeki boş kontenjanlar için ek tercih yapılacak. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, 2024 üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

12:05 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 12:05 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
YKS ek tercih
YKS ek tercih

Üniversite kayıtları sona erdiğinden üniversitelerin kayıt yaptırılmayan bölümleri tespit edilmeye başlandı. Boş kontenjanlara göre adaylar YKS tercih işlemlerini yapacak. Adayların YKS sınav sonuçları, merkezi tercihlerde olduğu gibi ek yerleştirmelerde de belirleyici olacak. YKS ek tercih işlemlerİ belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Üniversite kayıtları ardından boş kontenjanlar için gözler YKS ek tercihlere çevrildi. YKS ek tercih tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşmişti. YKS ek tercih tarihleri belli olduğu zaman habere eklenecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercihleri başlamadığı için henüz YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadı. ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzu hakkında açıklama yaptığı zaman detaylar habere eklenecek.

BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.

2024 YKS tercih sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, bu süreçte adayların, kontenjanları dolmayan programlara yerleşme şansı bulabileceklerini belirtti.

EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Üniversite ek tercihi kimler yapabilir, nasıl yapılır sorusu da merak edilenler arasında.

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.



#yks
#yks ek tercih
#üniversite ek tercihleri
#ösym
#yks ek tercih kılavuzu
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ İstanbul’da binlerce yeni konut inşa edecek: İşte TOKİ projelerinin yer aldığı o ilçeler…