YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2025 Üniversite sınavı giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025'te yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınava katılacak olan adaylar sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırırken, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de sınav giriş belgelerinin, sınav uygulama tarihinden yaklaşık on gün önce yayınlanması bekleniyor.





2025 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.





2025 YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Bu bilgilere göre YKS sınav yerlerinin en geç 11 Haziran 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.





SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. YKS sınav giriş belgesi adayın , T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.







