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YKS sınav giriş belgesi: 2022 Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri açıklandı mı?

YKS 2022 sınavlarına az bir süre kaldı. Her yıl ÖSYM tarafından üniversite sınavı düzenleniyor. Düzenlenen sınavla birlikte milyonlar üniversiteye girmeye hak kazanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının 7 Mart'ta sona ermesinin ardından sınava girecek adaylar sınav gününü beklemeye başladı. 2022 YKS, TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak. Peki, YKS sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 YKS oturum ve sonuç tarihleri
YKS 2022 sınav giriş belgesi

Hazırlıklarına devam eden öğrenciler bir yandan da YKS hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihleri, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri merak kazandı.

YKS 2022 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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