AÖF sonuçları kaç gün sonra açıklanır? Açık Öğretim Fakültesi final sınavları sonuç sorgulama

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Geçtiğimiz gün erişime açılan sınav giriş belgelerinin ardından öğrenciler dönem bitirmek için ter dökecek. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler AÖF soruların, cevapların ne zaman erişime açılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başlayacak. Peki, AÖF soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF 2022 yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti