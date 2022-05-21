AÖF sonuçları kaç gün sonra açıklanır? Açık Öğretim Fakültesi final sınavları sonuç sorgulama

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Geçtiğimiz gün erişime açılan sınav giriş belgelerinin ardından öğrenciler dönem bitirmek için ter dökecek. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler AÖF soruların, cevapların ne zaman erişime açılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başlayacak. Peki, AÖF soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 2022 yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

REKLAM

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti