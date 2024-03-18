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Üniversite sınavı 2024 YKS ne zaman yapılacak? TYT - AYT - YDT oturum tarihleri

Üniversite sınavı YKS'ye hazırlanan adaylar, YKS 2024 başvuru tarihi ve başvuru ücreti hakkında meraklanıyor. Üniversite hedefleyen adaylar, YKS ne zaman sorusuna da cevap arıyor. 2024 ÖSYM sınav takviminde YKS başvuru tarihleri ve TYT - AYT - YDT sınav tarihleri belli oldu. İşte YKS 2024 takvimi haberimizde...

13:01 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
YKS
YKS

YKS sınav için geri sayım başlamış oldu. Temel Yetenek Testi (TYT) Alan Yetenek Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, YKS ne zaman? İşte ÖSYM tarafından ilan edilen üniversite sınavı 2024 YKS sınav tarihi...

Üniversite sınavı 2024 YKS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan 2024 YKS sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS 2024 başvuru ücreti ne kadar?

YKS 2024 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçen yılki YKS başvuru ücreti her oturum için 115 TL idi.

Geçtiğimiz yıl YKS geç başvuru ücreti normal ücretin %50 artırımlı olarak ödendi.

YKS geç başvuruları ne zaman?

YKS geç başvuruları 7 - 8 Mart tarihlerinde sona erdi. Böylelikle YKS sınav tarihi için geri sayım da başlamış oldu.

YKS sonuçları ne zaman?

YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sorgulanabilecek.



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