Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurmuştu. Çeşitli nedenlerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için şimdi geç başvuru fırsatı doğdu. Üniversiteli olma yolunda adım atmak isteyen adaylar, ÖSYM geç başvuru ekranına odaklandı. Peki, 2024 YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak?
YKS geç başvuruları başladı!
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre YKS geç başvuruları 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.
YKS geç başvurusu nasıl yapılır?
YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.
YKS geç başvuru ücreti 2024 ne kadar?
YKS geç başvuru ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir. YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL'dir.
YKS 2024 oturum tarihleri
YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024
YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024
YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024