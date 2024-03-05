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YKS geç başvuruları başladı! 2024 YKS geç başvurusu nasıl yapılacak?

YKS geç başvuru ekranı adayların erişimine açıldı. YKS sınavına girmek için başvuru tarihleirni kaçıran adaylar için geç başvuru süreci 5- 7 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav ücreti ve geç başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile netlik kazandı. YKS geç başvurusu nasıl yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2024? İşte 2024 YKS geç başvuru ücreti ve başvurularının başlayacağı tarih...

09:55 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
YKS
YKS

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurmuştu. Çeşitli nedenlerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için şimdi geç başvuru fırsatı doğdu. Üniversiteli olma yolunda adım atmak isteyen adaylar, ÖSYM geç başvuru ekranına odaklandı. Peki, 2024 YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak?

YKS geç başvuruları başladı!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre YKS geç başvuruları 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.

YKS geç başvuru ücreti 2024 ne kadar?

YKS geç başvuru ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir. YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL'dir.

YKS 2024 oturum tarihleri

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024

YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024

YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024


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