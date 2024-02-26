Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek adına yoğun bir çalışma dönemi geçiren binlerce öğrenci 17-18 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek. Sınav esnasında terleme, titreme, kalp atışlarında hızlanma ya da karın ağrısı gibi durumlar adaylarda en çok yaşanan sıkıntılar arasında yer alıyor. Yaşanan bu belirtilerde ve sıkıntılarda yapılması gerekenlere ise uzmanından cevap geldi. YKS’de sınav esnasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlara haberimizden ulaşabilirsiniz.