|
Özgün

2024 YKS sınavı başvuruları için son gün! ÖSYM YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci, 1 Şubat'ta başlamıştı. Türkiye genelinde 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün saat 23.59’da sona eriyor. Peki, ÖSYM YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte ÖSYM YKS başvuru ekranı...

08:32 - 26/02/2024 الإثنين
Güncelleme: 09:04 - 26/02/2024 الإثنين
Yeni Şafak
YKS
YKS

YKS için başvuru süreci, 1 Şubat'ta başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

2024 YKS sınavı başvuruları için son ne zaman?

8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular 26 Şubat 2024 saat 23.59'da sona eriyor.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabiliyor. YKS kapsamında 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak, 9 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav 8-9 Haziran'da

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

YKS 2024 sonuç tarihi

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.



#YKS
#ÖSYM
#YKS başvuru
#yks son başvuru
#yks başvuru tarihi
٪d ساعات قبل
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Elazığ'da maden ocağında göçük mü oldu?