YKS için başvuru süreci, 1 Şubat'ta başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.
2024 YKS sınavı başvuruları için son ne zaman?
8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular 26 Şubat 2024 saat 23.59'da sona eriyor.
YKS başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabiliyor. YKS kapsamında 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak, 9 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
Sınav 8-9 Haziran'da
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
YKS 2024 sonuç tarihi
Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.