YKS’de sınav esnasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek adına yoğun bir çalışma dönemi geçiren milyonlarca öğrenci, YKS için geri sayıma geçti. Adaylar, kariyer hedeflerine ulaşmak için önlerindeki son aşama olan YKS’de başarılı olmaya odaklanırken, İEÜ’nün uzman klinik psikoloğu Gizem Simge Kısa’dan öğrencilere dikkat çekici uyarılar geldi. İşte detaylar.

YKS’DE SINAV ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Sınav esnasında terleme, titreme, kalp atışlarında hızlanma ya da karın ağrısı belirtilerinin, kaygının aşırı derecede artmasına işaret olduğunu vurgulayan İEÜ’nün uzman klinik psikoloğu Gizem Simge Kısa, "Böyle bir durum olduğunda arkanıza yaslanın, dik bir şekilde oturun. Elinizi karnınızın üstüne koyarak derin nefes alın, 3-4 saniye tuttuktan sonra da yavaşça bırakın. Nefes aldığınızda karnınız şişiyor, nefesi bıraktığınızda karnınız içeri doğru hareket ediyorsa, doğru egzersizi yapıyorsunuz demektir. Bunu birkaç kez tekrar edin, sınavda başarılı olabileceğinizi kendinize hatırlatarak olumlu düşünmeye odaklanın” dedi.

KORKU YA DA ENDİŞE OLARAK GÖRMEYİN

Sınav öncesi biraz heyecanın normal olduğunu ancak bu durumun zarar verici bir boyuta ulaşmaması gerektiğini söyleyen Kısa, “Sınava çok az bir süre kaldı, adaylar şimdiye dek ellerinden gelen çabayı gösterdi. Şimdi, çalışmanın karşılığını alma ve öğrenciler için hedefe ulaşma zamanı. YKS, ilkokuldan itibaren üniversitede okuyacağı günün hayalini kuran bir öğrenci için hedefe ulaşmayı sağlayacak son sınav. YKS’yi bir korku ya da endişe olarak görmek yerine, yıllardır kurulan hayallerin kapısını açacak bir sınav olarak görebiliriz. Sınav öncesi asla olumsuz düşüncelere kapılmayın. Örneğin üniversiteye başladıktan sonra neler yapmak, günlerinizi nasıl geçirmek istediğinizi düşünün. YKS, gelecek için önemli bir aşama ancak asla telafisi olmayan bir sınav da değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın” diye konuştu.

KENDİNİZİ KİMSEYLE KIYASLAMAYIN

Kısa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer içinizde sınavla ilgili herhangi bir konuda kaygınız varsa, bunu ailenizle ve yakın çevrenizle paylaşabilirsiniz. İçe kapanmayın; konuşmaktan, duygularınızı anlatmaktan çekinmeyin. Ancak sürekli sınavı düşünüyorsanız, bundan hemen vazgeçin. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek, sosyal yönden sizi mutlu eden etkinlikler yapmak, motivasyonunuzu olumlu etkileyecektir. Kendinize güvenin. YKS’de başarıya ulaşacak bilgi ve kapasiteye sahip olduğunuzu kendinize hatırlatın. Olumlu bakın, kendinizi de kimseyle kıyaslamayın. Uyku düzeninizi korumaya, geç yatmamaya dikkat edin. Günlük rutininizde önemli değişimler yapmamaya da özen gösterin.”

YKS'DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

EN AZ BİR SAAT ÖNCE SINAV BİNALARINDA HAZIR OLUN

Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS'ye girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için bazı il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak. 5 milyon adet kitapçığın basıldığı sınavda 692 bin 978 kişi görev alacak. 2018 YKS'de TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylardan 2019 TYT'ye girmeden bu puanları kullanmak için başvuran aday sayısı ise 13 bin 19 olarak belirlendi.

KİMLİK BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİNİ UNUTMAYIN

Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması gerekirken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesi yanlarında olmayan adaylar binalara giremeyecek.

Adayların, fotoğraflarının bulunması gereken sınava giriş belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde belgenin ön ve arka yüzde herhangi bir yazı, resim, işaret vesaire bulunduğu taktirde adayların sınavları geçersiz sayılacak.

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri ve ikamet izni sınava girişte belge olarak kabul edilmeyecek.

PİERCİNG, BAŞÖRTÜSÜ İĞNESİ, ŞEFFAF PET ŞİŞE İÇERİSİNDE SU İLE SINAVA KATILABİLİRSİNİZ

Adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, her türlü kesici ve delici alet ile ateşli silah, her türlü saat, sözlük işlevi olan aygıtlar, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya, kalem, silgi, kalemtraş, hesap cetveli, hesap makinesi, ehliyet ve kurum kimlik kartları, kulaklık ile bluetooth özellikli cihazlar sınava giriş sırasında yanında bulunduramayacak.







