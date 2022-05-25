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YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS sınav giriş belgesi

YKS 2022 sınav yerlerinin açıklanıp, açıklanmadığını adaylar oldukça merak ediyor. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler YKS sınavı ile ilgili soruları gündemde yer almaya devam ediyor. YKS başvuru tarihleri 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasındaydı. Üç oturumda tamamlanacak olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18-19 Haziran'da gerçekleşecek. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 YKS sınav giriş belgesi ve bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 YKS sınav giriş belgesi
​YKS sınav yerleri açıklandı mı?

YKS 2022 sınav giriş yerlerini öğrenmek için adaylar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. TYT-AYT ve YDT olmak üzere gerçekleşecek olan YKS giriş belgesi ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açılacak. Üç oturumda tamamlanacak olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18-19 Haziran'da gerçekleşecek. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 YKS sınav giriş belgesi ve bütün detaylar...

YKS 2022 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

  • 2022 YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.
  • Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 8 Haziran Çarşamba günü açıklanması ön görülüyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.
  • Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
  • Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
  • Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
  • Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

YKS 2022 sınav tarihi

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS 2022 Şartları

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

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