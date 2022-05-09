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YKS ve TYT ne zaman? 2022 üniversite giriş sınavı tarihleri

Üniversiteye girmek için heyecanla çalışan öğrencilerin son zamanlarda en çok merak ettiği konuların başında YKS ve TYT sınavı yer alıyor. Üniversiteye girmek isteyen adaylar için 3 oturumdan oluşan 2022 YKS sınavından öğrenciler kendi alanlarına uygun sorulara cevap arayacaklar. Peki, 2022 YKS sınav ne zaman yapılacak? AYT ve TYT'ye kaç gün kaldı? İşte bütün merak edilen sorular haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS ve TYT ne zaman? 2022 üniversite giriş sınavı tarihleri
YKS ve TYT ne zaman? 2022 üniversite giriş sınavı tarihleri

Öğrencilerin son zamanlarda merak ettiği konuların başında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kaç gün kaldığı. 3 oturumdan oluşan sınav için gün sayan adaylar okulların kapanma tarihine az bir süre kala YKS sınav tarihini araştırmaya başladı. 2022 YKS sınav ne zaman yapılacak? AYT ve TYT'ye kaç gün kaldı? İşte detaylar...

YKS 2022 sınav takvimi

  • TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
  • AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
  • YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
  • YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

Okullar ne zaman kapanacak 2022?

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erdi. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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