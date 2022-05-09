Özgün Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı ne zaman?
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Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı ne zaman?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi AÖL 3. dönem sınav tarihi. Adaylar heyecan ve merak içerisinde AÖL 3. dönem sınav tarihinin açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi'nde 2021-2022 süreci devam ediyor. Adaylar sınavlara son gaz çalışmaya devam ederken bir yandan sınav tarihlerinin açılanmasını bekliyorlar. Peki, Açık Öğretim Lise (2022 AÖL) sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Açık Öğretim Lise (2022 AÖL) sınavı ne zaman? MEB AÖL 3. dönem sınavlarında son dakika
​Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı ne zaman?

Eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler için AÖL sınav takvimi oldukça merak konusu haline geldi. AÖL 3. dönem sınavları için çakışan adaylar Açık Öğretim Lise (2022 AÖL) sınavı ne zaman? diye soruyor. İşte detaylar...

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı ne zaman?

  • AÖL sınavları temmuz ayında yapılacak. Henüz temmuz ayının kaçında sınav yapılacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı.
  • Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar.
  • Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.

Kayıtlarda son durum

AÖL kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan 2022 tarihinden 29 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapıldı.

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