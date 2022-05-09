Eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler için AÖL sınav takvimi oldukça merak konusu haline geldi. AÖL 3. dönem sınavları için çakışan adaylar Açık Öğretim Lise (2022 AÖL) sınavı ne zaman? diye soruyor. İşte detaylar...
Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı ne zaman?
- AÖL sınavları temmuz ayında yapılacak. Henüz temmuz ayının kaçında sınav yapılacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı.
- Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar.
- Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.
Kayıtlarda son durum
AÖL kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan 2022 tarihinden 29 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapıldı.