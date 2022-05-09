Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı ne zaman? Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi AÖL 3. dönem sınav tarihi. Adaylar heyecan ve merak içerisinde AÖL 3. dönem sınav tarihinin açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi'nde 2021-2022 süreci devam ediyor. Adaylar sınavlara son gaz çalışmaya devam ederken bir yandan sınav tarihlerinin açılanmasını bekliyorlar. Peki, Açık Öğretim Lise (2022 AÖL) sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

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