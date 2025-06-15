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YKS sınavı 2025: 2,5 milyon kişi girecek! İşte YKS sınavına kalan süre

YKS sınavı 2025: 2,5 milyon kişi girecek! İşte YKS sınavına kalan süre

21:0215/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
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2025-YKS 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak
2025-YKS 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak

ÖSYM tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının katılması beklenilen sınavın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı konusu araştırılıyor. YKS öncesindeki son hazırlıklarını yapan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde sınav giriş belgelerini öğrenmişti. Peki YKS sınavı ne zaman? Sınava kaç gün kaldı? TYT-AYT ve YDT oturumları saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek? İşte 2025 YKS sınavı öncesinde merak edilen uygulama takvimi.

YKS sınavı ne zaman?, Sınava kaç gün kaldı? gibi soruların yanıtı araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 oturumda (1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)), (2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)), (3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)) gerçekleştirilecek olan 2025 YKS için artık çok az bir süre kaldı. 2025-YKS sınavının ne zaman ve saat kaçta başlayacağından emin olmak isteyenler sınav tarihlerini sorgularken, YKS'de kaç soru sorulacağı ve sınava kaç gün kaldığı da merak edilen diğer konular arasında yer alıyor. İşte 2025 YKS ile ilgili araştırılan başlıkların yanıtları.


YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

DİKKAT:
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

2025 YKS sınavına bugünden (15 Haziran) itibaren 6 gün kaldı.

SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Sınav süresi: 165 dakika

Soru sayısı: 120

Dersler: Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri

Tüm adaylar için zorunlu

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sınav süresi: 180 dakika

Dersler: Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik, Fen Bilimleri

Sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerini etkiler

Yabancı Dil Testi (YDT)

Sınav süresi: 120 dakika

Diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça

Her aday yalnızca başvurduğu dili kapsayan teste girebilir.


SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.


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