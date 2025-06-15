YKS sınavı ne zaman?, Sınava kaç gün kaldı? gibi soruların yanıtı araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 oturumda (1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)), (2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)), (3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)) gerçekleştirilecek olan 2025 YKS için artık çok az bir süre kaldı. 2025-YKS sınavının ne zaman ve saat kaçta başlayacağından emin olmak isteyenler sınav tarihlerini sorgularken, YKS'de kaç soru sorulacağı ve sınava kaç gün kaldığı da merak edilen diğer konular arasında yer alıyor. İşte 2025 YKS ile ilgili araştırılan başlıkların yanıtları.