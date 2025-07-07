YKS SONUÇ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, Temmuz ayında açıklanır mı?

Üniversiteye geçişte önemli bir adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 maratonu tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. YKS 2025 sonuçları, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi doğrultusunda ilan edilecek.
Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin katıldığı 2025 YKS tamamlandı. 21-22 Haziran’da gerçekleşen sınav maratonunun ardından TYT, AYT ve YDT oturumlarını geride bırakan adaylar şimdi büyük bir merakla sonuç tarihini bekliyor. “YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak.
2025-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU
2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2025 Temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.