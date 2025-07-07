Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS SONUÇ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, Temmuz ayında açıklanır mı?

YKS SONUÇ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, Temmuz ayında açıklanır mı?

12:097/07/2025, Monday
Yeni Şafak
Sonraki haber
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversiteye geçişte önemli bir adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 maratonu tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. YKS 2025 sonuçları, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi doğrultusunda ilan edilecek.

Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin katıldığı 2025 YKS tamamlandı. 21-22 Haziran’da gerçekleşen sınav maratonunun ardından TYT, AYT ve YDT oturumlarını geride bırakan adaylar şimdi büyük bir merakla sonuç tarihini bekliyor. “YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak.

2025-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2025 Temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

#yks sonuç
#YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak
#ÖSYM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM kayıt tarihi açıklandı