YKS SONUÇ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, Temmuz ayında açıklanır mı?

Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin katıldığı 2025 YKS tamamlandı. 21-22 Haziran’da gerçekleşen sınav maratonunun ardından TYT, AYT ve YDT oturumlarını geride bırakan adaylar şimdi büyük bir merakla sonuç tarihini bekliyor. “YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında.

2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2025 Temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.