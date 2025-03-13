ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) süresi 20 Mart'a kadar uzatıldı. Peki 2025 TR YÖS/1 ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Gerçekleştirilecek olan sınav için başvurular ve ücret ödeme işlemleri, belirtilen tarihe kadar alınabilecek. 2025 YÖS başvuru süresi uzatıldı mı? 2025-TR-YÖS/1 başvuruları ne zaman bitecek?

2025 TR-YÖS/1 BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) başvuru süresinin 20 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Başkanlığımızca 11 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (2025-TR-YÖS/1) başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri 20 Mart 2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

2025 TR-YÖS/1 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav, 11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2025 TR-YÖS/1 SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını kişisel olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "https://tryos.osym.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecekler.

YÖS SINAV MERKEZLERİ VE DİLLERİ

Bu yıl sınav, Türkiye’de 18 ilde, 19 merkezde, yurt dışında ise 59 ülkede, 69 merkezde düzenlenecek. Sınav, uluslararası adayların erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere altı farklı dilde gerçekleştirilecek.

YÖS NEDİR?

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversite başvurularında kullandıkları üniversite giriş sınavıdır. YÖS Sınavı merkezi bir sınav değildir. Türkiye’de eğitim hayatını sürdürmek isteyen Yabancı Uyruklu öğrenciler için önemli bir sınavdır. Türkiye Cumhuriyetindeki üniversiteler kendi YÖS sınavlarını yapmaktadırlar

YÖK'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

YÖS Adaylarının lise son sınıfta olmaları ve ya mezun durumunda bulunmaları şartı ile birlikte;

• Yabancı Uyruklu Olmaları

• Doğumla Türk Vatandaşı olup daha sonra Türk vatandaşlığından çıkma izni olanlar (Mavi Kart -5901 sayılı yasa)

• Yabancı Uyruklu iken Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Vatandaşlığına geçenler Çifte Uyruklular

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, öğrenimini yabancı bir ülkede tamamlayanlar (Eğitiminin son üç yılını yurtdışında okumuş olması zorunludur!)

• Yabancı bir ülkedeki Türk okullarında eğitim ve öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler (Örnek: Batı Avrupa Açık Lise Programı gibi)

• GCE AL sınavına sahip olanlar

• Türkiye’de lise eğitimi alan tamamen yabancı uyruklu öğrenciler. YÖS Şartlarını yerine getirmiş sayılmaktadırlar ve YÖS Sınavı’na katılabilirler.

YÖS SINAVI İLE HANGİ BÖLÜMLERDE OKUNUR?

Öğrenciler YÖS Sınavından aldıkları sonuçlar ile Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin tüm bölümlerine başvuru yapabilirler. Üniversiteler bölümlere göre Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanlarını resmi web sitelerinde yayınlamaktadırlar.

Ancak; Bazı üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Müzik alanında eğitim veren bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile kabul yapılmaktadır.

Diğer bir alan ise Askeri ve Polis Akademilerine: Öğrenci, bu kurumların özel şartlarını yerine getiren adaylar kabul edilir.

MAVİ KART NEDİR?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgedir.

YÖS'E HANGİ ÜLKE VATANDAŞLARI BAŞVURADA BULUNUR?

YÖS Sınavına yabancı uyruklu öğrenci şartlarına uygun olan tüm öğrenciler başvurabilir.

Yabancı Uyruklu öğrenciler, Mavi kartlı öğrenciler ve yurtdışında lisenin tümünü okumuş olan öğrenciler YÖS sınavına başvuru yapabilirler ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarından faydalanabilirler.

YÖS NEREDE YAPILIR?

YÖS Sınavları öncelikle üniversitelerin kendi kampüsü içerisinde, yurt içi ve yurtdışında belirlenmiş olan merkezlerde yapılmaktadır. Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve 35 farklı ülkede çeşitli üniversitelerin YÖS Sınavları paralel bir zamanda yapılmaktadır.

HANGİ ÜNİVERSİTELER YÖS YAPAR?

Türkiye’de ki bir çok üniversite YÖS Sınavı ile yabancı uyruklu öğrenci alımı yapmaktadır. Bazı üniversitelerin YÖS Sınavları diğer üniversitelerde geçerlidir. İstanbul Üniversitesi / Ankara Üniversitesi / Ege Üniversitesi YÖS Sınav sonuçları ile Türkiye’de ki bir çok üniversiteye başvuru yapılabilmektedir. Üniversiteler tabiikide kendi YÖS sınav sonuçlarını daha referans almaktadırlar.







