Yürek Çıkmazı 2. bölüm fragmanı Yürek Çıkmazı TRT 1 ekranlarında 1 Kasım Salı akşamı ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Kadına şiddeti konu alan Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta’nın başrollerini paylaştığı, Yürek Çıkmazı dizisi daha birinci bölümüyle ses getirmeyi başardı. Yılmaz Usta’nın eşine uyguladığı işkence nedeniyle hayatını kaybetmesi Halil ve kardeşlerini adeta yıktı. Cennet’in ölmeden önce Avukat Zeynep’e bıraktığı mektupta, ölümünden kocası Yılmaz’ın sorumlu olduğu yazıyordu. Avukat Hanım, bu mektubu ihbar kabul edip Yılmaz’ın gözaltına alınıp ifadeye çığırması, işkencesi Yılmaz’ı bir hayli tedirgin etmiştir. Halil ise annesine son vazifesinin yapamamanın üzüntüsünü yaşamakta. Peki Yılmaz usta ifadesinde ne diyecek, doğruları söyleyecek mi? Avukat Zeynep, Cennet Hanım’ın davasını başarıyla sürdürecek mi? Halil, annesinin ölmününe neden olan babası Yılmaz ile nasıl mücadele edecek? Dizi severler 2. bölümde neler olacağını merak ediyor. Yürek Çıkmazı 2. Bölüm fragmanı ve 1. bölüm full tek parça haberimizde.

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