Özgün Yürek Çıkmazı 2 bölüm fragmanı
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Yürek Çıkmazı 2. bölüm fragmanı

Yürek Çıkmazı TRT 1 ekranlarında 1 Kasım Salı akşamı ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Kadına şiddeti konu alan Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta’nın başrollerini paylaştığı, Yürek Çıkmazı dizisi daha birinci bölümüyle ses getirmeyi başardı. Yılmaz Usta’nın eşine uyguladığı işkence nedeniyle hayatını kaybetmesi Halil ve kardeşlerini adeta yıktı. Cennet’in ölmeden önce Avukat Zeynep’e bıraktığı mektupta, ölümünden kocası Yılmaz’ın sorumlu olduğu yazıyordu. Avukat Hanım, bu mektubu ihbar kabul edip Yılmaz’ın gözaltına alınıp ifadeye çığırması, işkencesi Yılmaz’ı bir hayli tedirgin etmiştir. Halil ise annesine son vazifesinin yapamamanın üzüntüsünü yaşamakta. Peki Yılmaz usta ifadesinde ne diyecek, doğruları söyleyecek mi? Avukat Zeynep, Cennet Hanım’ın davasını başarıyla sürdürecek mi? Halil, annesinin ölmününe neden olan babası Yılmaz ile nasıl mücadele edecek? Dizi severler 2. bölümde neler olacağını merak ediyor. Yürek Çıkmazı 2. Bölüm fragmanı ve 1. bölüm full tek parça haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 1. bölüm tek parça full izle
Yürek Çıkmazı 2. bölüm fragmanı

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan Yılmaz ustanın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan Cennet Hanımın duygu yüklü hikayesini ekranlarına taşıyor. Avukat Zeynep Hanım’ın ifadeye çağırttığı Yılmaz Usta ifadesinde ne diyecek, suçu kabul edecek mi, Cennet Hanım’ın ölümü oğlu Halil’e mi kalacak? Cennet Hanım’ın kızları, annesinin ölümüyle ilgili ne ifade verecek? Halil’i neler bekliyor? gibi soruların cevabı Yürek Çıkmazı 2. bölümünde cevabını bulacak.

Yürek Çıkmazı 1. bölüm ful tek parça izle

Yürek Çıkmazı 1. Bölüm Full tek parça izlemek için TIKLAYIN.

Yürek Çıkmazı 2. bölüm fragmanı

Yürek Çıkmazı tüm bölümleri izle

Yürek Çıkmazı oyuncuları kimler?

  • Ayça Bingöl
  • CENNET
  • Alp Navruz
  • HALİL
  • İrem Helvacıoğlu
  • ZEYNEP
  • Mesut Akusta
  • YILMAZ
  • Bihter Dinçel,
  • Dilara Aksüyek,
  • Cemal Toktaş,
  • İlayda Ildır,
  • Erhan Alpay,
  • Aydan Şener,
  • Ertuğrul Postoğlu,
  • Eylül Ersöz,
  • Timur Ölkebaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Alp Akar,
  • Özlem Ulukan
  • Güler Ökten

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