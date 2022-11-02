Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan Yılmaz ustanın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan Cennet Hanımın duygu yüklü hikayesini ekranlarına taşıyor. Avukat Zeynep Hanım’ın ifadeye çağırttığı Yılmaz Usta ifadesinde ne diyecek, suçu kabul edecek mi, Cennet Hanım’ın ölümü oğlu Halil’e mi kalacak? Cennet Hanım’ın kızları, annesinin ölümüyle ilgili ne ifade verecek? Halil’i neler bekliyor? gibi soruların cevabı Yürek Çıkmazı 2. bölümünde cevabını bulacak.
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Yürek Çıkmazı 2. bölüm fragmanı
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Yürek Çıkmazı oyuncuları kimler?
- Ayça Bingöl
- CENNET
- Alp Navruz
- HALİL
- İrem Helvacıoğlu
- ZEYNEP
- Mesut Akusta
- YILMAZ
- Bihter Dinçel,
- Dilara Aksüyek,
- Cemal Toktaş,
- İlayda Ildır,
- Erhan Alpay,
- Aydan Şener,
- Ertuğrul Postoğlu,
- Eylül Ersöz,
- Timur Ölkebaş,
- Rozet Hubeş,
- Alp Akar,
- Özlem Ulukan
- Güler Ökten