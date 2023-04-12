|
Reklam
Reklam
Özgün

Yürek Çıkmazı 20. Bölüm

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Cenazenin ardından; acısını bir nebze olsun unutmak ve Ali Fuat’a verdiği sözü yerine getirmek isteyen Halil, gece gündüz çalışarak kulübü açılışa hazır hale getirir. Ali Fuat’ın vasiyetinin açıklanmasını ardından tüm mirasın Halil’e kaldığı öğrenilir. Gerçekleri kendisinden sakladığı için Halil’e mesafeli duran Zeynep ve Halil’in arası vasiyet yüzünden tekrar gerilir. Yürek Çıkmazı 19. bölümü tek parça full izlemek ve 20. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:14 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 19. Bölüm

Yürek Çıkmazı 19. Bölüm

TRT 1 ekranlarından her hafta Salı akşamı yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin 19. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM ÖZETİ

Cenazenin ardından; acısını bir nebze olsun unutmak ve Ali Fuat’a verdiği sözü yerine getirmek isteyen Halil, gece gündüz çalışarak kulübü açılışa hazır hale getirir. Ali Fuat’ın vasiyetinin açıklanmasını ardından tüm mirasın Halil’e kaldığı öğrenilir. Gerçekleri kendisinden sakladığı için Halil’e mesafeli duran Zeynep ve Halil’in arası vasiyet yüzünden tekrar gerilir. Halil, Ali Fuat’ın da arzu ettiği gibi Zeynep’le evlenerek babasının tüm variyetini Zeynep’in üzerine geçirmek ister. Bu Ali Fuat’ın ondan son isteğidir. Zeynep ise soyadını alamadığı bir babanın malını da reddeder. Artık evliliklerinin önündeki en önemli engel bu mirastır.

Yılmaz adım adım kızını boşanmaya doğru sürüklerken, kendisi de Kader ile yeni bir hayat kurmanın derdindedir. Ancak Kader’in Yılmaz için bambaşka planları vardır. Yılmaz’ın hak ettiği cezayı alması için ilk adımı atar ve Zeynep’in telefonuna sesli bir mesaj bırakır.

YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM TEK PARÇA FULL (YOUTUBE)


YÜREK ÇIKMAZI 20. BÖLÜM FRAGMANI


#Yürek Çıkmazı
#TRT 1
#Ali Fuat
#Halil
#Youtube
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.