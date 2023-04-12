Cenazenin ardından; acısını bir nebze olsun unutmak ve Ali Fuat’a verdiği sözü yerine getirmek isteyen Halil, gece gündüz çalışarak kulübü açılışa hazır hale getirir. Ali Fuat’ın vasiyetinin açıklanmasını ardından tüm mirasın Halil’e kaldığı öğrenilir. Gerçekleri kendisinden sakladığı için Halil’e mesafeli duran Zeynep ve Halil’in arası vasiyet yüzünden tekrar gerilir. Halil, Ali Fuat’ın da arzu ettiği gibi Zeynep’le evlenerek babasının tüm variyetini Zeynep’in üzerine geçirmek ister. Bu Ali Fuat’ın ondan son isteğidir. Zeynep ise soyadını alamadığı bir babanın malını da reddeder. Artık evliliklerinin önündeki en önemli engel bu mirastır.