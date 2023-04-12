Yürek Çıkmazı 19. Bölüm
TRT 1 ekranlarından her hafta Salı akşamı yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin 19. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM ÖZETİ
Cenazenin ardından; acısını bir nebze olsun unutmak ve Ali Fuat’a verdiği sözü yerine getirmek isteyen Halil, gece gündüz çalışarak kulübü açılışa hazır hale getirir. Ali Fuat’ın vasiyetinin açıklanmasını ardından tüm mirasın Halil’e kaldığı öğrenilir. Gerçekleri kendisinden sakladığı için Halil’e mesafeli duran Zeynep ve Halil’in arası vasiyet yüzünden tekrar gerilir. Halil, Ali Fuat’ın da arzu ettiği gibi Zeynep’le evlenerek babasının tüm variyetini Zeynep’in üzerine geçirmek ister. Bu Ali Fuat’ın ondan son isteğidir. Zeynep ise soyadını alamadığı bir babanın malını da reddeder. Artık evliliklerinin önündeki en önemli engel bu mirastır.
Yılmaz adım adım kızını boşanmaya doğru sürüklerken, kendisi de Kader ile yeni bir hayat kurmanın derdindedir. Ancak Kader’in Yılmaz için bambaşka planları vardır. Yılmaz’ın hak ettiği cezayı alması için ilk adımı atar ve Zeynep’in telefonuna sesli bir mesaj bırakır.