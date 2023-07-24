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Zalgris-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-24 sezonunun ilk resmî maçına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Zalgiris - Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

10:27 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu hedef doğrultusunda ilk engeli aşmak için sahaya çıkıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Zalgiris - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZALGIRIS VILNIUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oyanancak. Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanması bekleniyor.

Avrupa kupalarında 303. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 302 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 401 kez havalandırırken, kalesinde ise 448 gol gördü.

Galatasaray bu maçla birlikte Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Litvanya takımıyla oynayacak.

Zalgiris, Litvanya Ligi’nde 9 maçtır yenilmiyor

Zalgiris, Litvanya Ligi’nde geride kalan haftalarda maç fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Litvanya takımı bu süreçte 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar 44 kez gol sevinci yaşarken, 15 kez de kalesinde gördü. Litvanya Ligi’nde 9 maçtır (7 galibiyet, 2 beraberlik) yenilmeyen Zalgiris son olarak evinde mücadele ettiği Suduva’yı 4-0 mağlup etti.

Zalgiris müsabakalarını 5 bin kişi kapasiteli ve sentetik çim olan Vilniaus LFF Stadı’nda oynuyor.

Galatasaray’da Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira oynayamayacak.

Luis Godinho düdük çalacak

Zalgiris - Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho’nun yardımcılarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ricardo Baixinho olacak. VAR’da da Tiago Martins görev yapacak.

#Zalgiris
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
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