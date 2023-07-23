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Spor

Galatasaray Bakambu transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Bakambu için 700 bin euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Oyuncuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret ödenecek.

19:30 . 23/07/2023 Sunday
Yeni Şafak
Bakambu

Bakambu

Galatasaray Bakambu transferini KAP'a bildirdi.


Yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında Transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.''
denildi.

"Hayal gibi"

Cedric Bakambu ilk açıklamasında; "Artık Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dayım. Türkiye'ye yeniden gelip oynamak bir hayal gibi." dedi.




#Galatasaray
#transfer
#Cedric Bakambu
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