Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? SSK Bağkur zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Memurların maaş artışının yüzde 30.5 olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 2 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu. Peki, zamlı emekli maaşlar ne zaman hesaba yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaşları yatacak.

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaşları yatacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2022'DE NE OLDU?

Cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi de yeni yılda en düşük memur maaşının ne kadar olduğuydu. 2021 yılında en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL idi. Yüzde 5'lik zamla 2022 yılında bu rakam 5 bin 124 TL'ye yükseldi. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bu rakam 6 bin 275 TL oldu.

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"ÖZEL TEDBİRLER ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık.'' dedi

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