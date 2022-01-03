2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli zammını Başkan Erdoğan açıkladı!

Aralık enflasyonu TÜİK tarafından yüzde 13.58 olarak açıklanmıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin ensflasyonunun belli olmasıyla beraber milyonlarca kişi 2022 yılının ilk yarısında alacakları zam oranını merak ederken beklenen açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2022 NE KADAR OLDU?
Yeni yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşti. Memurların maaş artışının yüzde 30.5 olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 2 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.
2021 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak 2022 zammı oldu. Yani emekli zammı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.
MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU
Memurlarımızın maaşında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.
Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30 buçuk olarak belirledik.