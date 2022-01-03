2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli zammını Başkan Erdoğan açıkladı! Emekli maaş zammına ilişkin son dakika kritik karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği 2022 emekli maaş zammı da belli oldu. Başkan Erdoğan merakla beklenen emekli maaş zammını açıkladı. Peki, en düşük emekli maaşı kaç oldu?

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