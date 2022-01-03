Özgün 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli zammını Başkan Erdoğan açıkladı
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2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli zammını Başkan Erdoğan açıkladı!

Emekli maaş zammına ilişkin son dakika kritik karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği 2022 emekli maaş zammı da belli oldu. Başkan Erdoğan merakla beklenen emekli maaş zammını açıkladı. Peki, en düşük emekli maaşı kaç oldu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli zammını Başkan Erdoğan açıkladı!
emekli maaş zammı

Aralık enflasyonu TÜİK tarafından yüzde 13.58 olarak açıklanmıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin ensflasyonunun belli olmasıyla beraber milyonlarca kişi 2022 yılının ilk yarısında alacakları zam oranını merak ederken beklenen açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2022 NE KADAR OLDU?

Yeni yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşti. Memurların maaş artışının yüzde 30.5 olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 2 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

2021 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak 2022 zammı oldu. Yani emekli zammı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Memurlarımızın maaşında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.

Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30 buçuk olarak belirledik.

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