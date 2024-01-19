Evde bakım maaşı yatırılan iller 18 Ocak 2024 tarihinde takip ediliyor. Zamlı evde bakım parası ne zaman yatar sorusu ödeme alan kişilerce merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ocak 2024 itibarıyla sorgulanıyor. Evde bakım aylıkları ile ilgili beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildi. Bakan Göktaş tarafından yapılan açıklamada zamlı aylıkların ne zaman yatırılacağı da açıklandı. Peki, Zamlı evde bakım parası Ocak 2024 ne zaman yatacak? Evde bakım aylığı Ocak 2024 yattı mı?