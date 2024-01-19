Evde bakım maaşı yatırılan iller 18 Ocak 2024 tarihinde takip ediliyor. Zamlı evde bakım parası ne zaman yatar sorusu ödeme alan kişilerce merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ocak 2024 itibarıyla sorgulanıyor. Evde bakım aylıkları ile ilgili beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildi. Bakan Göktaş tarafından yapılan açıklamada zamlı aylıkların ne zaman yatırılacağı da açıklandı. Peki, Zamlı evde bakım parası Ocak 2024 ne zaman yatacak? Evde bakım aylığı Ocak 2024 yattı mı?
Evde bakım maaşları yattı mı?
Bakan Göktaş, ''Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık.'' diyerek ödemelerin başladığını duyurdu.
Zamlı evde bakım parası Ocak 2024 ne zaman yatacak?
Zamlı evde bakım parası ise şubat ayında hesaplarda olacak.
Evde bakım maaşı sorgulama
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.