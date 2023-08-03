Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü başladı. Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. 2023/2024 sezonu için transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, çok sayıda ismi listesine aldı. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan 3 yıllık kontrat ve sezon başına 10 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Galatasaray'da 5 transfer yolda. Sarı kırmızılı kulübün yakından takip ettiği ve teklifte bulunduğu Fred için İngiliz ekibinden cevap geldi. İşte Galatasaray transfer listesinde yer alan isimler.