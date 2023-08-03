Nicolo Zaniolo nereye, kaç paraya transfer oldu?
Son şampiyon Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken yıldız futbolcularına gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığı bilgiye göre; Zaniolo, 30 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya’da bir takıma transfer oldu. Peki Nicolo Zaniolo nereye, kaç paraya transfer oldu? İşte detaylar.
NİCOLO ZANİOLO NEREYE, KAÇ PARAYA TRANSFER OLDU?
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı kulübün, İtalyan futbolcunun transferi konusunda Juventus ile el sıkıştığı bildirildi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığı bilgiye göre; Zaniolo, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a gitti.
Galatasaray, Zaniolo'yu geçen sezonun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
NİCOLO ZANİOLO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI
2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 10 maça çıkan Nicolo Zaniolo 5 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan yıldız futbolcu bir asist kaydetti.