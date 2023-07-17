Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, yeni sezona güçlü isimlerle girmek istiyor. Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde 88 puanla ipi göğüsleyen Galatasaray'da gelecek sezonunun planlaması yapıldı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Futbol takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlamıştı. Ekibin, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da Bad Waltersdorf’ta sürdürmekte. Diğer detaylar netleştikçe sizlerle paylaşılacaktır.

Galatasaray transfer gündemindeki son gelişmeler

İddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray Halil Dervişoğlu ve sol bek Angelino transferlerini noktalamıştı. Icardi, Bakambu, Kerem Demirbay ve bir çok isim gündeme gelirken çalışmalar sessiz ve derinden sürüyor.

Galatasaray'ın transferde bu sezon ilk bombası Angelino olmuştu. Sarı-Kırmızılı takımın sol bek transfer listesinde ilk sırada yer alan İspanyol oyuncu 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında sarı kırmızılı formayı giymeye razı olmuştu. Angelino'nun ardından Galatasaray bu kez Icardi'nin yanına Halil Dervişoğlu'nu transfer etti.

Icardi'nin transferi bitti mi?

Galatasaray'da sezonun en büyük bomba transferi ise Icardi olacak. Artantinli golcü ve kulübü PSG ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılı takım ardın yıldız futbolcunun yolunu gözlüyor. Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle gecikmesi beklenen Icardi'nin bu hafta içi artık Türkiye'ye gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Icardi için GS Store'larda satılmak üzere özel tşörtler hazırlanmış durumda.

Galatasaray, Sacha Boey için yapılan teklifleri reddetti

Galatasaray'da satılması muhtemel oyuncular arasında Nicolo Zaniolo, Sacha Boey ve Victor Nelsson yer alıyor. Premeir Lig'den Arsenal ve Bournemouth, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'i transfer listesine aldı. Sabah gazetesinin haberine göre Ada ekibi Bournemouth, Galatasaray'a 12 milyon Euro'luk resmi teklifini iletti. Teklifi düşük bulan Aslan, Rennes'e ödenecek yüzde 15'lik pay nedeniyle Bournemouth'u reddetti. Sacha Boey, Galatasaray'da geçen sezon 33 maçta görev aldı ve 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, Fred’i transfer edecek mi?

Galatasaray için Fred transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın sözleşmesinin son yılına gireceği için satmak istediği yıldız oyuncu Fred için Galatasaray'ın yaptığı teklife cevap geldi. Manchester United, Fred için Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirdi. İngiliz ekibinin teklifi reddetmesinin nedeni ise sarı-kırmızılıların önerdiği rakamın yetersiz olması.

Galatasaray transfer listesinde kimler var?

Orta sahaya mutlaka iki ya da üç oyuncu takviyesi yapacak olan Galatasaray'da Paredes işi sessiz ve derinden sürüyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için devrede olduğu söylense de Sarı-Kırmızılı takım bu transferde Icardi'yi devreye soktu. Oyuncunun önceliği Avrupa ancak şu ana kadar en iyi teklifi Galatasaray'dan aldı. Icardi'nin transferinin resmileşmesinin ardından Paredes'in de Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Bu transferin de 10 gün içinde noktalanması bekleniyor.

Galatasaray'da bir diğer hedef ise daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu. Kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Nasr'a transfer olan Bakambu için girişimler sürüyor. Oyuncu ile anlaşan Galatasaray kulübünü bu hafta ikna etmesi bekleniyor. Geçen sezon Yunanistan Ligi'nde 18 gol atan 32 yaşındaki futbolcunun transferinin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay için de girişimler sürüyor. Galatasaray 30 yaşındaki Kerem Demirbay için kulübü ve kendisiyle görüşmeleri sürdürüyor. Kerem Demirbay ile anlaşan Galatasaray Bayer Leverkusen'le bonservis pazarlığı yapıyor.

Milot Rashica'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın şampiyonluğunda gizli kahramanlardan olan Milot Rashica kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Norwich City'ye döndü. Milot Rashica, Norwich City'ye döneceğini açıkladı. Kosovalı futbolcu, "Galatasaray'la anlaşmıştım, gittim ve orada harika zaman geçirdim. Şampiyon olduk. Her şey yolunda." dedi. Geçen sezon Galatasaray'da 30 maçta forma giyen Milot Rashica, 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi. Sahasındaki son 17 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 17 maçta 41 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Üç sezon aradan sonra şampiyon olduGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda altıncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla ikinci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

Galatasaray Yayın gelirinden ne kadar para kazandı?

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın geliri kasasına koydu. Ligde mücadele ettiği için 33,4 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, şu ana kadar 66,9 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.