Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Fikstürü ve Maç Sonuçları
3. tur maçları başladı. Bugün Türkiye Kupası’nda toplam 7 maç oynanacak. 1 Kasım Çarşamba günü ise 3. turda toplamda 23 maç oynanacak. Kupanın 3. turunda Süper Lig, 1. Lig ve 2. lig ekipleri boy gösterecek. Ziraat Türkiye Kupasının günün maçları, fikstürü ve maç sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ SONUÇLARI
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3 saat önce