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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Fikstürü ve Maç Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı başladı. Turun ilk maçında Kasımpaşa evinde 2. lig kırmızı grup ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor’u konuk etti. Maç Kasımpaşa’nın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Kupada bugün toplamda 6 maç daha oynanacak. Günün kapanış maçı Alanyaspor ile Belediye Kütahyaspor arasında olacak. Türkiye Kupası’nda yarın ise toplamda 23 maç oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur fikstürü ve ve maç sonuçları haberimizde.

15:15 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 15:16 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Fikstürü ve Maç Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Fikstürü ve Maç Sonuçları

3. tur maçları başladı. Bugün Türkiye Kupası’nda toplam 7 maç oynanacak. 1 Kasım Çarşamba günü ise 3. turda toplamda 23 maç oynanacak. Kupanın 3. turunda Süper Lig, 1. Lig ve 2. lig ekipleri boy gösterecek. Ziraat Türkiye Kupasının günün maçları, fikstürü ve maç sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR FİKSTÜRÜ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ SONUÇLARI







#Ziraat Türkiye Kupası
#Türkiye kupası 3. tur
#ZTK
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