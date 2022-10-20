Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) bugünkü maç programı Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda da futbolun heyecanını yaşıyor. Mücadelesi devam eden kupanın 3. eleme turunda dünkü maçların ardandan bugün de dolu dolu futbol keyfi yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’da bugün oynanan karşılaşmalarda 20 takım daha adını bir üst tura yazdırdı. Peki Ziraat Türkiye Kupası bugün hangi maçlar var? Maç saat kaçta? Hangi takımlar bir üst tura kaldı? Ziraat Türkiye Kupası son durum haberleri.

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