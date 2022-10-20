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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) bugünkü maç programı

Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda da futbolun heyecanını yaşıyor. Mücadelesi devam eden kupanın 3. eleme turunda dünkü maçların ardandan bugün de dolu dolu futbol keyfi yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’da bugün oynanan karşılaşmalarda 20 takım daha adını bir üst tura yazdırdı. Peki Ziraat Türkiye Kupası bugün hangi maçlar var? Maç saat kaçta? Hangi takımlar bir üst tura kaldı? Ziraat Türkiye Kupası son durum haberleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası bugün hangi maçlar var? Maç saat kaçta? ZTK maç sonuçları, puan durumu
Ziraat Türkiye Kupası maçları

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde GMG Kastamonuspor, bu akşam saat 21.00’de Galatasaray’a konuk oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, GMG Kastamonuspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 7-0’lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Manisa FK, Amberçay Eynesil Belediyespor'a normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta, penaltı atışlarında 7-6 üstünlük kurarak, 4. tura yükseldi. Kupada yapılan ilk 6 maçın sonunda Kasımpaşa, Serik Belediyespor, Efeler 09, Ankaraspor, Manisa FK ve Çaykur Rizespor adını 4. tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası bugünkü maçlar
Ziraat Türkiye Kupası bugünkü maçlar

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) bugün hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı devam ediyor. Dün başlayan bu turda bugün 20 mücadele tamamlanırken, rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 3. turda bugün 6 karşılaşma oynanacak. Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

  1. 13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK: Levent Gümüşdere
  2. 14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor: Alpaslan Şen
  3. 14.00 Menemen FK - Bulvarspor: Tolga Sancak
  4. 15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970: Gürcan Hasova
  5. 17.30 Giresunspor - Amasya FK: Direnç Tonusluoğlu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maç sonuçları

  • Vanspor FK: 2 - 23 Elazığ FK: 3
  • Kırklarelispor: 2 - 52 Orduspor FK: 0
  • Uşak Spor: 4 - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2
  • Altınordu: 5 - Sapanca Gençlikspor: 0
  • Şanlıurfaspor: 3 - Karaman FK: 0
  • Bucaspor 1928: 3 - Artvin Hopaspor: 0
  • Balıkesirspor: 0 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1
  • Nazilli Belediyespor: 2 - Arnavutköy Belediyesi: 1
  • Göztepe: 2 - Karaköprü Belediyespor: 0
  • Adanaspor: 1 - Orduspor 1967: 0
  • Denizlispor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1
  • Çorum FK: 2 - Esenler Erokspor: 2 (3-4 pen.)
  • Ankara Keçiörengücü: 4 - Diyarbekirspor: 1
  • Kırşehir Futbol: 1 - İskenderunspor: 0
  • 24Erzincanspor: 0 - Belediye Kütahyaspor: 1
  • Etimesgut Belediyespor: 2 - 68 Aksaray Belediyespor: 0
  • Boluspor: 1 - Fethiyespor: 0
  • Samsunspor: 3 - Muş 1984 Muşspor: 0
  • Hatayspor: 0 - Düzcespor: 2
  • Galatasaray: 7 - GMG Kastamonuspor: 0


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