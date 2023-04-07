ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALDE HANGİ TAKIMLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALDE HANGİ TAKIMLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde
Sivasspor - Fenerbahçe
ve
Başakşehir - MKE Ankaragücü
ile karşı karşıya gelecek. Kupada yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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1 saat önce