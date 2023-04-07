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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 Nisan ve 6 Nisan’da oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı finale kalan takımların eşleşmeleri belli oldu. Kupada yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde hangi takımlar var? Eşleşmeler neler? İşte detaylar.

11:28 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde
Sivasspor - Fenerbahçe
ve
Başakşehir - MKE Ankaragücü
ile karşı karşıya gelecek. Kupada yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



#Ziraat Türkiye Kupası
#yarı final
#Sivasspor
#Başakşehir
#Fenerbahçe
#Ankaragücü
1 saat önce
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