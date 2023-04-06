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Ziraat Türkiye Kupası yarı finale kalan takımlar 2023

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı sürüyor. Ankaragücü ile Trabzonspor arasında önceki gün oynanan ilk çeyrek final maçı 3-1 Ankaragücü üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray-Başakşehir maçınında ise sevinen takım 2-3'lük skorla Başakşehir oldu. Bugün ise Fenerbahçe-Kayserispor maçı oynanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası yarı finale yükselen takımlar hangileri? Türkiye Kupası yarı finalde kim hangi takımla eşleşecek?

10:17 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası yarı finale çıkan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası yarı finale çıkan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi A Spor ekranlarında yayınlanıyor. Trabzonspor-Ankaragücü ile Galatasaray-Başakşehir maçının ardından bugün de Fenerbahçe-Kayserispor maçı oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline çıkan ilk takımlar hangileri?

Ankaragücü ile Trabzonspor arasında önceki gün oynanan ilk çeyrek final maçı 3-1 Ankaragücü üstünlüğüyle sonuçlandı. Böylelikle Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline çıkan ilk takım
MKE Ankaragücü
oldu.
Çeyrek final mücadelesi 5 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 20:30'da Galatasaray-Başakşehir maçıyla devam etti. Karşılaşma sonunda yarı finalin ikinci ismi 2-3'lük skorla
Başakşehir
oldu.
6 Nisan Perşembe günü ise
Fenerbahçe-Kayserispor
maçı oynanacak ve yarı finalin diğer bir ismi bu maç sonunda belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası

ZTK yarı final tek maç mı, çift maç mı?

Tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre düzenlenen yarı final müsabakalarına katılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Yarı final karşılaşmalarının tarihi henüz belli değil. TFF tarafından program açıklandığında haberimizde olacak.

#Ziraat Türkiye Kupası
#Ziraat Türkiye Kupası yarı final
#Ankaragücü
#Başakşehir
#Fenerbahçe
18 dakika önce
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