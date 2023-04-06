Ziraat Türkiye Kupası yarı finale çıkan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi A Spor ekranlarında yayınlanıyor. Trabzonspor-Ankaragücü ile Galatasaray-Başakşehir maçının ardından bugün de Fenerbahçe-Kayserispor maçı oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline çıkan ilk takımlar hangileri?
ZTK yarı final tek maç mı, çift maç mı?
Tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre düzenlenen yarı final müsabakalarına katılıyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Yarı final karşılaşmalarının tarihi henüz belli değil. TFF tarafından program açıklandığında haberimizde olacak.