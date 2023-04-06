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Bugün hangi maçlar var? 6 Nisan 2023 Perşembe maç programı

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Başakşehir, yarı finale çıkan takın oldu. İspanya Kral Kupası yarı final ikimci maçında Real Madrid, Barcelona'yı 4-0 mağlup etti. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Nisan 2023 Perşembe maç programı.

09:37 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir’e 3-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bu sonucun ardından Başakşehir, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. İspanya Kral Kupası yarı final ikimci maçında Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti ve finalde Osasuna'nın rakibi oldu. Peki 6 Nisan 2023 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (6 Nisan 2023 maç programı)

  1. 02:00 Huachipato - Union Espanola Şili Primera Ligi Bilyoner TV
  2. 03:00 Cerro Porteno - Barcelona SC Copa Libertadores Bilyoner TV
  3. 03:00 Nublense - Racing Club Copa Libertadores Bilyoner TV
  4. 03:00 America Mineiro - Penarol Copa Sudamericana Bilyoner TV
  5. 03:00 Gimnasia La Plata - U. Deportes Copa Sudamericana Bilyoner TV
  6. 03:00 Motagua - Tigres Concacaf Şampiyonlar Ligi Bilyoner TV
  7. 03:30 Bolivar - Palmeiras Copa Libertadores Bilyoner TV
  8. 03:30 Sporting Cristal - Fluminense Copa Libertadores Bilyoner TV
  9. 05:00 Pereira - Colo Colo Copa Libertadores Bilyoner TV
  10. 05:00 Vancouver W.caps - Los Angeles FC Concacaf Şampiyonlar Ligi Bilyoner TV
  11. 17:00 Radnicki Kragujevac - FK Radnicki Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  12. 19:00 Slask Wroclaw - Piast Gliwice Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
  13. 19:00 Javor - Cukaricki Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  14. 19:00 Novi Pazar - Radnik Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  15. 20:30 Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final A Spor
  16. 21:30 Gornik Zabrze - Korona Kielce Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
  17. 21:45 Annecy - Toulouse Fransa Kupası Bein Sports 4 Bilyoner TV
  18. 22:45 İngiltere - Brezilya Kadınlar Futbol Finalissima S Sport Plus UEFA.tv

Süper Lig’de 28. haftanın programı

7 Nisan Cuma maç programı

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi kimin maçı var?

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar hangi maçlar var?

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi maç programı

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.



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#bugünkü maçlar
#Ziraat Türkiye Kupası
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