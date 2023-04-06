Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir’e 3-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bu sonucun ardından Başakşehir, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. İspanya Kral Kupası yarı final ikimci maçında Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti ve finalde Osasuna'nın rakibi oldu. Peki 6 Nisan 2023 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?