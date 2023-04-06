Bugün kimin maçı var?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir’e 3-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bu sonucun ardından Başakşehir, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. İspanya Kral Kupası yarı final ikimci maçında Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti ve finalde Osasuna'nın rakibi oldu. Peki 6 Nisan 2023 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (6 Nisan 2023 maç programı)
- 02:00 Huachipato - Union Espanola Şili Primera Ligi Bilyoner TV
- 03:00 Cerro Porteno - Barcelona SC Copa Libertadores Bilyoner TV
- 03:00 Nublense - Racing Club Copa Libertadores Bilyoner TV
- 03:00 America Mineiro - Penarol Copa Sudamericana Bilyoner TV
- 03:00 Gimnasia La Plata - U. Deportes Copa Sudamericana Bilyoner TV
- 03:00 Motagua - Tigres Concacaf Şampiyonlar Ligi Bilyoner TV
- 03:30 Bolivar - Palmeiras Copa Libertadores Bilyoner TV
- 03:30 Sporting Cristal - Fluminense Copa Libertadores Bilyoner TV
- 05:00 Pereira - Colo Colo Copa Libertadores Bilyoner TV
- 05:00 Vancouver W.caps - Los Angeles FC Concacaf Şampiyonlar Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Radnicki Kragujevac - FK Radnicki Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Slask Wroclaw - Piast Gliwice Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 19:00 Javor - Cukaricki Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Novi Pazar - Radnik Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final A Spor
- 21:30 Gornik Zabrze - Korona Kielce Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 21:45 Annecy - Toulouse Fransa Kupası Bein Sports 4 Bilyoner TV
- 22:45 İngiltere - Brezilya Kadınlar Futbol Finalissima S Sport Plus UEFA.tv
Süper Lig’de 28. haftanın programı
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
8 Nisan Cumartesi kimin maçı var?
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Nisan Pazar hangi maçlar var?
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)
10 Nisan Pazartesi maç programı
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.