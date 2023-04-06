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ÖZET | Barcelona - Real Madrid: 0-4

İspanya Kral Kupası yarı final ikimci maçında Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Kupanın yeni sahibi La Cartuja Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Osasuna maçında belli olacak. Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor. Barcelona-Real Madrid maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

09:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Barcelona-Real Madrid maç sonucu

Barcelona-Real Madrid maç sonucu

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona, deplasmanda 1-0 kazandığı yarı final ilk maçının rövanşında Real Madrid'i ağırladı. Konuk ekip rövanşı 4-0 gibi farklı bir skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

Real Madrid'in ilk golü 45+1. dakikada gelişen bir kontratakta defansın hatasını iyi değerlendiren Vinicius'tan geldi.

İkinci yarıda Benzema şov vardı

Soyunma odasına 1-0 önde giden başkent temsilcisi ikinci yarıda 50. ve 58. (P) dakikalarda Karim Benzema ile bulduğu gollerle Nou Camp'ta ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük yakaladı. Benzema, 80. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak kariyerinde ilk defa Nou-Camp Stadı'nda hat-trick yaptı.

Fransız futbolcu geçtiğimiz hafta sonunda da Valladolid karşısında 7 dakikada 3 gol atarak Real Madrid kulüp tarihinde ligde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu olmuştu.

Real Madrid'in finalde rakibi kim?

Kupanın yeni sahibi 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Osasuna maçında belli olacak.

Athletic Bilbao'yu 1-0 ve 1-1'lik skorlar sonrasında eleyen Osasuna bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis'e 2-1 yenilmişti. Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.


#Barcelona
#Real Madrid
#Athletic Bilbao
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