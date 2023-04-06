Soyunma odasına 1-0 önde giden başkent temsilcisi ikinci yarıda 50. ve 58. (P) dakikalarda Karim Benzema ile bulduğu gollerle Nou Camp'ta ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük yakaladı. Benzema, 80. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak kariyerinde ilk defa Nou-Camp Stadı'nda hat-trick yaptı.

Athletic Bilbao'yu 1-0 ve 1-1'lik skorlar sonrasında eleyen Osasuna bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis'e 2-1 yenilmişti. Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.