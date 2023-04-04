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Süper Lig'de 28. haftanın programı nasıl?

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçla tamamlandı. Lider Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 63’e yükseltti. Haftaya 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yenmesiyle zirvedeki farkı 9 puana çıkardı. TFF 28. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre, haftanın ilk maçı 7 Nisan Cuma günü Arabam.com Konyaspor-Antalyaspor maçı ile başlayacak. İşte Süper Lig 28. hafta maçları.

11:26 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper Lig 28. hafta maçları

Süper Lig 28. hafta maçları

Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı. Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 63’e yükseltti.

Haftaya 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yenmesiyle zirvedeki farkı 9 puana çıkardı. Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.

Süper Lig’de 28. haftanın programı

7 Nisan Cuma maç programı

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi kimin maçı var?

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar hangi maçlar var?

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi maç programı

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.



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37 dakika önce
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