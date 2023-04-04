Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı yayımlanacak. Peki Galatasaray veya Başakşehir kazanırsa yarı finalde rakibi kim olacak? Galatasaray ve Başakşehir çeyrek finale nasıl geldi?