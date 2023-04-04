Süper Lig 28. hafta maçları
Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı. Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 63’e yükseltti.
Haftaya 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yenmesiyle zirvedeki farkı 9 puana çıkardı. Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.
Süper Lig’de 28. haftanın programı
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
8 Nisan Cumartesi kimin maçı var?
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Nisan Pazar hangi maçlar var?
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)
10 Nisan Pazartesi maç programı
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.