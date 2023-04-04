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Galatasaray-Başakşehir ZTK çeyrek final maçı şifresiz canlı nerede izlenir?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı yayımlanacak. Peki Galatasaray veya Başakşehir kazanırsa yarı finalde rakibi kim olacak? Galatasaray ve Başakşehir çeyrek finale nasıl geldi?

11:10 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı

Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın (5 Nisan Çarşamba) sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Galatasaray-Başakşehir ZTK çeyrek final maçı hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayımlanacak.

Galatasaray ZTK çeyrek finale nasıl geldi?

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Başakşehir ZTK çeyrek finale nasıl geldi?

Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.

Galatasaray veya Başakşehir’in yarı final rakibi kim?

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray fikstür

#Galatasaray
#Başakşehir
#Ziraat Türkiye Kupası
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