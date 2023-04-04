Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Demir Grup Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Sivasspor hükmen galip (3-0) sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek. MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları saat kaçta? Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maç takvimi.