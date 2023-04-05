Bu haberimiz bugünkü maç programına ilişkindir. Süper Lig’in yanında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının heyecanı da sürüyor. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr, Al Adalah deplasmanında Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın şovuyla 5-0 kazandı. İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Juventus öne geçtiği mücadelede maçın uzatma anlarında Inter golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İngiltere Premier Lig’deki erteleme maçında Chelsea ile Liverpool 0-0 berabere kaldı.