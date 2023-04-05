|
Reklam
Reklam
Özgün

Bugün hangi maçlar var? 5 Nisan 2023 Çarşamba maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u sahasında 3-1 yenerek, 23 yıl aradan sonra yarı finale yükseldi. Suudi Arabistan Pro Ligi 20. hafta karşılaşmasında Ronaldolu Al Nassr, Al Adalah'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 5-0 kazandı. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 5 Nisan 2023 Çarşamba maç programı.

09:34 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bu haberimiz bugünkü maç programına ilişkindir. Süper Lig’in yanında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının heyecanı da sürüyor. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr, Al Adalah deplasmanında Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın şovuyla 5-0 kazandı. İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Juventus öne geçtiği mücadelede maçın uzatma anlarında Inter golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İngiltere Premier Lig’deki erteleme maçında Chelsea ile Liverpool 0-0 berabere kaldı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? (5 Nisan 2023 Çarşamba maç programı)

  1. 03:00 Indep.Medell - Internacional Copa Libertadores Bilyoner TV
  2. 03:00 Cesar Vallejo - LDU Quito Copa Sudamericana Bilyoner TV
  3. 03:00 Estudiantes Merida - San Lorenzo Copa Sudamericana Bilyoner TV
  4. 05:00 Metropolitanos - Nacional Copa Libertadores Bilyoner TV
  5. 05:00 Millonarios - Defensa Copa Sudamericana Bilyoner TV
  6. 05:00 Leon - Violette Concacaf Şampiyonlar Ligi Bilyoner TV
  7. 12:00 Melbourne City - Melbourne Victory Avustralya A Ligi Bilyoner TV
  8. 13:00 Albirex Niigata - Kashiwa Reysol Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  9. 13:00 Gamba Osaka - Tokyo Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  10. 13:00 Iwata - Sagan Tosu Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  11. 13:00 Kashima Antlers - Avispa Fukuoka Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  12. 13:00 Kawasaki Frontale - Urawa Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  13. 13:00 Vissel Kobe - Hiroshima Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  14. 13:00 Kyoto - Cerezo Osaka Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  15. 13:00 Shonan Bellmar - Shimizu S-Pulse Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  16. 13:00 Yokohama Marinos - Sapporo Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  17. 13:30 Nagoya - Yokohama FC Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  18. 15:00 Galatasaray - Adana Demirspor TFF Elit U17 Ligi GS TV
  19. 17:30 Partizan - FK Vozdovac Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  20. 18:00 Jablonec - Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  21. 18:00 Volos - AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
  22. 19:00 Nürnberg - Stuttgart Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube
  23. 19:30 Aris - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
  24. 19:45 Mladost - Kolubara Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  25. 19:45 Spartak Subotica - Crvena zvezda Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  26. 20:30 Galatasaray - M.Başakşehir Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
  27. 21:00 Olympiakos - PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
  28. 21:00 Feyenoord - Ajax Hollanda Kupası Bilyoner TV
  29. 21:15 Perugia - Reggina İtalya Serie B Bilyoner TV
  30. 21:45 Leipzig - B.Dortmund Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube
  31. 22:00 Manchester Utd - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  32. 22:00 West Ham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
  33. 22:00 Barcelona - Real Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Bilyoner TVTivibu Spor 1
  34. 22:00 Cremonese - Fiorentina İtalya Kupasi Yarı Final TRT Spor CBC Sport Bilyoner TV
  35. 22:10 Nantes - Lyon Fransa Kupası Bilyoner TV Bein Sports 5
  36. 22:15 Gil Vicente - Sporting Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

Süper Lig’de 28. haftanın programı

7 Nisan Cuma maç programı

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi kimin maçı var?

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar hangi maçlar var?

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi maç programı

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.











#bugünkü maç programı
#bugünkü maçlar
#süper lig
#UEFA Avrupa Ligi
#La Liga
#Premier Lig
#Bundesliga
#Serie A
#Ligue 1
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.