Bugün kimin maçı var?
Bu haberimiz bugünkü maç programına ilişkindir. Süper Lig’in yanında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının heyecanı da sürüyor. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr, Al Adalah deplasmanında Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın şovuyla 5-0 kazandı. İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Juventus öne geçtiği mücadelede maçın uzatma anlarında Inter golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İngiltere Premier Lig’deki erteleme maçında Chelsea ile Liverpool 0-0 berabere kaldı.
Bugün hangi maçlar var? (5 Nisan 2023 Çarşamba maç programı)
- 03:00 Indep.Medell - Internacional Copa Libertadores Bilyoner TV
- 03:00 Cesar Vallejo - LDU Quito Copa Sudamericana Bilyoner TV
- 03:00 Estudiantes Merida - San Lorenzo Copa Sudamericana Bilyoner TV
- 05:00 Metropolitanos - Nacional Copa Libertadores Bilyoner TV
- 05:00 Millonarios - Defensa Copa Sudamericana Bilyoner TV
- 05:00 Leon - Violette Concacaf Şampiyonlar Ligi Bilyoner TV
- 12:00 Melbourne City - Melbourne Victory Avustralya A Ligi Bilyoner TV
- 13:00 Albirex Niigata - Kashiwa Reysol Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 13:00 Gamba Osaka - Tokyo Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 13:00 Iwata - Sagan Tosu Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 13:00 Kashima Antlers - Avispa Fukuoka Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 13:00 Kawasaki Frontale - Urawa Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 13:00 Vissel Kobe - Hiroshima Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 13:00 Kyoto - Cerezo Osaka Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 13:00 Shonan Bellmar - Shimizu S-Pulse Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 13:00 Yokohama Marinos - Sapporo Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 13:30 Nagoya - Yokohama FC Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 15:00 Galatasaray - Adana Demirspor TFF Elit U17 Ligi GS TV
- 17:30 Partizan - FK Vozdovac Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Jablonec - Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Volos - AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Nürnberg - Stuttgart Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube
- 19:30 Aris - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:45 Mladost - Kolubara Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:45 Spartak Subotica - Crvena zvezda Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Galatasaray - M.Başakşehir Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
- 21:00 Olympiakos - PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 21:00 Feyenoord - Ajax Hollanda Kupası Bilyoner TV
- 21:15 Perugia - Reggina İtalya Serie B Bilyoner TV
- 21:45 Leipzig - B.Dortmund Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube
- 22:00 Manchester Utd - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 22:00 West Ham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
- 22:00 Barcelona - Real Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Bilyoner TVTivibu Spor 1
- 22:00 Cremonese - Fiorentina İtalya Kupasi Yarı Final TRT Spor CBC Sport Bilyoner TV
- 22:10 Nantes - Lyon Fransa Kupası Bilyoner TV Bein Sports 5
- 22:15 Gil Vicente - Sporting Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
Süper Lig’de 28. haftanın programı
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
8 Nisan Cumartesi kimin maçı var?
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Nisan Pazar hangi maçlar var?
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)
10 Nisan Pazartesi maç programı
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.