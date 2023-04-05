Al Nassr zirve takibini sürdürdü
Suudi Arabistan Pro Ligi 20. hafta karşılaşmasında Ronaldolu Al Nassr, Al Adalah'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 5-0 kazandı. Al Nassr'ın gollerini 40 ve 66.dakikalarda Ronaldo ile 55 ve 79.dakikalarda Talisca atarken maça son noktayı 90+7'de Ayman koydu.
Zirve takibini sürdürdüler
Alınan bu sonuçlar Al Nassr 52 puana çıkarak zirve takibini sürdürdü. Al Adalah ise 17 puanda kaldı. Al Nassr gelecek hafta Al Fahya'ya konuk olurken, Al Adalah ise Damac deplasmanına gidecek.