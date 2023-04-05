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Spor

ÖZET | Al Adalah-Al Nassr: 0-5

Suudi Arabistan Pro Ligi 20. hafta karşılaşmasında TVNET'ten canlı yayınlanan maçta Ronaldolu Al Nassr, Al Adalah'ı 5-0 mağlup etti. Al Nassr-Al Adalah maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

00:00 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Al Nassr zirve takibini sürdürdü

Al Nassr zirve takibini sürdürdü

Suudi Arabistan Pro Ligi 20. hafta karşılaşmasında Ronaldolu Al Nassr, Al Adalah'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 5-0 kazandı. Al Nassr'ın gollerini 40 ve 66.dakikalarda Ronaldo ile 55 ve 79.dakikalarda Talisca atarken maça son noktayı 90+7'de Ayman koydu.

Zirve takibini sürdürdüler

Alınan bu sonuçlar Al Nassr 52 puana çıkarak zirve takibini sürdürdü. Al Adalah ise 17 puanda kaldı. Al Nassr gelecek hafta Al Fahya'ya konuk olurken, Al Adalah ise Damac deplasmanına gidecek.


#Al Adalah
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
35 dakika önce
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