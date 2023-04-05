Suudi Arabistan Pro Ligi 20. hafta karşılaşmasında Ronaldolu Al Nassr, Al Adalah'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 5-0 kazandı. Al Nassr'ın gollerini 40 ve 66.dakikalarda Ronaldo ile 55 ve 79.dakikalarda Talisca atarken maça son noktayı 90+7'de Ayman koydu.