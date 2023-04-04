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Juventus - Inter İtalya Kupası yarı final maçı saat kaçta?

İtalya Kupası dev bir mücadeleye sahne olacak. Yarı final ilk maçında bugün Juventus ile Inter karşı kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadelenin başlama saati Saat 22.00. Inter ise son 16 turunda Parma'yı 2-1, çeyrek finalde ise Atalanta'yı 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Peki İtalya Kupası Juventus - Inter yarı final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

09:44 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Juventus-Inter yarı final maçı

Juventus-Inter yarı final maçı

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile İnter karşılaşacak. Yarı final ilk maçında bugün Juventus ile Inter saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Juventus - Inter İtalya Kupası yarı final maçı hangi kanalda?

Saat 22.00'de başlayacak Juventus - Inter yarı final ilk maçı TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Juventus-Inter maçı

Juventus - Inter maç istatistikleri

Ev sahibi Torino temsilcisi son 16 turunda Monza'yı 2-1 ile geçmişti. Siyah-beyazlı ekip, çeyrek finalde ise Lazio'yu tek golle mağlup etmeyi başarmıştı. Inter ise son 16 turunda Parma'yı 2-1, çeyrek finalde ise Atalanta'yı 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

"Derby d'italia" adıyla anılan 114 yıllık rekabette, iki takım 247'si resmi toplam 261 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 116'sını Juventus, 81'ini İnter kazanırken, taraflar 64 maçta yenişemedi.

Torino ekibi 14 defa mutlu sona ulaşarak, kupayı İtalya'da en çok kazanan takım konumunda yer alıyor. Lacivert siyahlılar ise 8 kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Inter-Juventus rövanş maçı ne zaman?

Rövanş mücadelesi, 26 Nisanda İnter'in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Bugün hangi maçlar var? 4 Nisan 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var? 4 Nisan 2023 Salı maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı. Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 63’e yükseltti. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar, deplasmanda 10 kişiyle kazandı. İspanya La Liga 2 liginde Albacete misafir ettiği Las Palmas’a 1-2 yenildi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 4 Nisan 2023 Salı maç programı haberimizde.


#Juventus
#Inter
#İtalya Kupası
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