Juventus-Inter yarı final maçı
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile İnter karşılaşacak. Yarı final ilk maçında bugün Juventus ile Inter saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Juventus - Inter İtalya Kupası yarı final maçı hangi kanalda?
Saat 22.00'de başlayacak Juventus - Inter yarı final ilk maçı TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Juventus - Inter maç istatistikleri
Ev sahibi Torino temsilcisi son 16 turunda Monza'yı 2-1 ile geçmişti. Siyah-beyazlı ekip, çeyrek finalde ise Lazio'yu tek golle mağlup etmeyi başarmıştı. Inter ise son 16 turunda Parma'yı 2-1, çeyrek finalde ise Atalanta'yı 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
"Derby d'italia" adıyla anılan 114 yıllık rekabette, iki takım 247'si resmi toplam 261 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 116'sını Juventus, 81'ini İnter kazanırken, taraflar 64 maçta yenişemedi.
Torino ekibi 14 defa mutlu sona ulaşarak, kupayı İtalya'da en çok kazanan takım konumunda yer alıyor. Lacivert siyahlılar ise 8 kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Inter-Juventus rövanş maçı ne zaman?
Rövanş mücadelesi, 26 Nisanda İnter'in ev sahipliğinde gerçekleşecek.