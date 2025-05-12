12 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? Osmaniye ve Malatya’da deprem

AFAD’ın verilerine göre, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 07:03’te Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı, bölge halkı tarafından hafif şekilde hissedildi.

• Tarih: 2025-05-12

• Saat: 07:03:33

• Büyüklük: 2.6 (ML)

• Derinlik: 7.03 km

• Merkez Üssü: Sumbas (Osmaniye)

• Koordinatlar: 37.40972° N, 35.95806° E

MALATYA BATTALGAZİ’DE DEPREM – 12 MAYIS 2025

Günün erken saatlerinde bir diğer deprem haberi Malatya’dan geldi. Saat 04:47’de Battalgazi merkezli gerçekleşen deprem de 2.6 büyüklüğündeydi. Deprem, yerin 7.11 kilometre derinliğinde kaydedildi ve bölgedeki vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedildi.

• Tarih: 2025-05-12

• Saat: 04:47:33

• Büyüklük: 2.6 (ML)

• Derinlik: 7.11 km

• Merkez Üssü: Battalgazi (Malatya)

• Koordinatlar: 38.20778° N, 38.59333° E

OSMANİYE SUMBAS’TA DEPREM – 12 MAYIS 2025

AFAD’ın verilerine göre, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 07:03’te Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı, bölge halkı tarafından hafif şekilde hissedildi.

• Tarih: 2025-05-12

• Saat: 07:03:33

• Büyüklük: 2.6 (ML)

• Derinlik: 7.03 km

• Merkez Üssü: Sumbas (Osmaniye)

• Koordinatlar: 37.40972° N, 35.95806° E

MALATYA BATTALGAZİ’DE DEPREM – 12 MAYIS 2025

Günün erken saatlerinde bir diğer deprem haberi Malatya’dan geldi. Saat 04:47’de Battalgazi merkezli gerçekleşen deprem de 2.6 büyüklüğündeydi. Deprem, yerin 7.11 kilometre derinliğinde kaydedildi ve bölgedeki vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedildi.

• Tarih: 2025-05-12

• Saat: 04:47:33

• Büyüklük: 2.6 (ML)

• Derinlik: 7.11 km

• Merkez Üssü: Battalgazi (Malatya)

• Koordinatlar: 38.20778° N, 38.59333° E

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncellediği son depremler listesiyle “Az önce deprem mi oldu?” sorusu yanıt buluyor. Türkiye genelinde meydana gelen 2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler anlık olarak paylaşılmakta olup, sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve koordinat bilgileri vatandaşlara sunuluyor.

Gelişmeleri takip etmek ve son dakika deprem bilgilerine ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.



















