Özgün 15 Temmuz tam gün mü, yarım gün mü resmi tatil?
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15 Temmuz tam gün mü, yarım gün mü resmi tatil?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili nedeniyle çalışanlar yarım gün mü tam gün mü tatil olduğunu merak etmeye başladı. Peki, 15 Temmuz yarım gün mü, tam gün mü tatil? 15 Temmuz'da çalışılacak mı? İşte bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Cuma tam gün mü, yarım gün mü çalışılacak?
15 Temmuz resmi tatii

15 Temmuz çalışma saatleri araştırmaları hız kazandı. 9 ile 12 Temmuz günleri arasında Kurban Bayramı tatili nedeniyle uzayan tatile denk gelen 15 Temmuz'da çalışıp çalışmayacağı sorgulanıyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için cuma günü yani 15 Temmuz 2022 Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bankalar kapalı olacaklar.

18 Temmuz 2022 Pazartesi günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.

Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz’da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.

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