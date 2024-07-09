15 Temmuz çalışma saatleri araştırmaları hız kazandı. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler her yıl "Demokrasi ve Milli Birlik Günü "nde anılıyor. 15 Temmuz'da çalışıp çalışmayacağı sorgulanıyor. Peki, 15 Temmuz 2024 hangi güne geliyor, tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...
15 TEMMUZ HANGİ GÜN?
15 Temmuz bu yıl pazartesi gününe denk geliyor.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.
15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için cuma günü yani 15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bankalar kapalı olacaklar.
16 Temmuz 2024 Salı günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.
Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz’da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.