Okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin gelmesini bekleyen yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte, okulların kapanacağı ve karnelerin alınacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün alınacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

2023-2024 OKULLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.







