2 kişilik aşure
Aşure malzemeleri ve tarifi, Muharrem ayının 10. gününün gelmesiyle araştırılıyor.
Aşure günü, bu sene 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bereket, paylaşma
ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı bu günde aşure yapım aşamaları
merak ediliyor. Peki 2 kişilik az ölçülü aşure nasıl yapılır? İşte 2 kişilik tam ölçülü, kıvamında ve kararmayan aşure tarif...
2 KİŞİLİK AZ ÖLÇÜLÜ AŞURE TARİFİ
1 avuç kuru kayısı
1 avuç kuru incir
1 avuç kuru üzüm
Sıcak su
1 su bardağı aşurelik buğday
1 litre sıcak su
1 su bardağı haşlanmış fasulye
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 yemek kaşığı pirinç
1 su bardağı sıcak süt
Yarım çay bardağı karanfil suyu
1,5 su bardağı şeker
Yarım su bardağı fındık
1’er fiske tuz, karabiber
2 Kişilik Aşure Yapımı
İlk olarak incir ve kayısımızı küçük küçük doğrayalım.
Daha sonra uygun bir kase içerisine doğradığımız meyvelerimizi ve kuru üzümü alalım.
Üzerini geçecek kadar sıcak su da ekleyerek bekletelim.
Buğdaylarımızı dakika kaynatıp sarı suyunu süzdükten sonra geniş bir tencerenin içerisine alalım. Buğdayları 2 defa kaynatıp süzerek tekrar su ile kaynatıyorum. Bu şekilde çıkan sarı suyun aşurenin rengini bozmasını da engelliyorum.
Üzerine 1 litre sıcak suyumuzu ekleyelim ve yaklaşık 50 dakika kadar kaynatalım. Bu aşamada gerektikçe su eklemeyi unutmayalım.
Sürenin sonunda buğdayların üzerine kuru meyveleri, nohutu, fasulyeyi ve pirinci ekleyelim.
Bir miktar daha sıcak su ekleyerek 15 dakika daha kaynamaya bırakalım.
15 dakika sonunda tencereye süt, karanfil suyu, toz şeker ve fındığı ilave ederek karıştıralım. Bu arada karanfil suyu için 1 çay kaşığı karanfili yarım çay bardağı sıcak suda 10 dakika kadar kaynatıp süzmeniz yeterli olacaktır.
Son olarak tuz ve karabiberi de ekleyerek 15-20 dakika daha kaynamaya bırakalım.
Hazırladığımız aşureyi sıcağı ile cam kaselere bölüştürelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra süsleyerek servis edelim.