Aşure tarifi, aşure günüde arama motorunda en çok aranan tariflerden biri olarak yerini aldı. Aşure tarifi her sene olduğu gibi bu yıl da mübarek Muharrem ayının 10. gününün gelmesi ile en çok merak edilen tariflerden biri oldu. "Aşure nasıl yapılır?" sorusu aşure yapacak kişiler tarafından merak kazandı. Geleneğimizin meşhur tatlı çeşitlerinden biri olan ve birçok malzeme ile yapılan sıra dışı tarifi aşure için çok farklı tarifler mevcuttur. Aşurenin ana malzemeleri buğday, nohut ve fasulye olsa da bunların yanında fındık, fıstık, kuru kayısı, elma, nar, portakal gibi kuruyemiş ve meyvelerle de tatlandırılabilir. Peki, aşure nasıl yapılır? Aşure yapımın püf noktaları neler? İşte tam ölçülü aşure tarifi haberimizde...