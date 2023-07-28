|
Özgün

2 Kişilik Tam Ölçülü Aşure Tarifi

Aşure gününün gelmesiyle aşure tarifleri merak kazandı. Klasik aşure malzemeleri genellikle aynı olurken farklı bir lezzet denemek isteyenler ya da damak tadına göre ve kişi sayısına göre dilediği malzemeyi eklemek isteyenler ürünleri çeşitlendirebiliyor. Aşureyi az ölçüde yapmak isteyenler için 2 kişilik aşure tarifi hazırladık. Tam ölçülü iki kişilik az aşure tarifi yapımı haberimizde.

14:29 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
2 kişilik aşure

2 kişilik aşure

Aşure malzemeleri ve tarifi, Muharrem ayının 10. gününün gelmesiyle araştırılıyor.

Aşure günü, bu sene 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bereket, paylaşma

ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı bu günde aşure yapım aşamaları

merak ediliyor. Peki 2 kişilik az ölçülü aşure nasıl yapılır? İşte 2 kişilik tam ölçülü, kıvamında ve kararmayan aşure tarif...

2 KİŞİLİK AZ ÖLÇÜLÜ AŞURE TARİFİ

Malzemeler

1 avuç kuru kayısı

1 avuç kuru incir

1 avuç kuru üzüm

Sıcak su

1 su bardağı aşurelik buğday

1 litre sıcak su

1 su bardağı haşlanmış fasulye

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı pirinç

1 su bardağı sıcak süt

Yarım çay bardağı karanfil suyu

1,5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı fındık

1’er fiske tuz, karabiber

2 Kişilik Aşure Yapımı

İlk olarak incir ve kayısımızı küçük küçük doğrayalım.

Daha sonra uygun bir kase içerisine doğradığımız meyvelerimizi ve kuru üzümü alalım.

Üzerini geçecek kadar sıcak su da ekleyerek bekletelim.

Buğdaylarımızı dakika kaynatıp sarı suyunu süzdükten sonra geniş bir tencerenin içerisine alalım. Buğdayları 2 defa kaynatıp süzerek tekrar su ile kaynatıyorum. Bu şekilde çıkan sarı suyun aşurenin rengini bozmasını da engelliyorum.

Üzerine 1 litre sıcak suyumuzu ekleyelim ve yaklaşık 50 dakika kadar kaynatalım. Bu aşamada gerektikçe su eklemeyi unutmayalım.

Sürenin sonunda buğdayların üzerine kuru meyveleri, nohutu, fasulyeyi ve pirinci ekleyelim.

Bir miktar daha sıcak su ekleyerek 15 dakika daha kaynamaya bırakalım.

15 dakika sonunda tencereye süt, karanfil suyu, toz şeker ve fındığı ilave ederek karıştıralım. Bu arada karanfil suyu için 1 çay kaşığı karanfili yarım çay bardağı sıcak suda 10 dakika kadar kaynatıp süzmeniz yeterli olacaktır.

Son olarak tuz ve karabiberi de ekleyerek 15-20 dakika daha kaynamaya bırakalım.

Hazırladığımız aşureyi sıcağı ile cam kaselere bölüştürelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra süsleyerek servis edelim.


Aşure tarifi - Aşure nasıl yapılır? Tam kıvamında Aşure malzemeleri, püf noktaları
Aşure tarifi - Aşure nasıl yapılır? Tam kıvamında Aşure malzemeleri, püf noktaları

Aşure tarifi, aşure günüde arama motorunda en çok aranan tariflerden biri olarak yerini aldı. Aşure tarifi her sene olduğu gibi bu yıl da mübarek Muharrem ayının 10. gününün gelmesi ile en çok merak edilen tariflerden biri oldu. "Aşure nasıl yapılır?" sorusu aşure yapacak kişiler tarafından merak kazandı. Geleneğimizin meşhur tatlı çeşitlerinden biri olan ve birçok malzeme ile yapılan sıra dışı tarifi aşure için çok farklı tarifler mevcuttur. Aşurenin ana malzemeleri buğday, nohut ve fasulye olsa da bunların yanında fındık, fıstık, kuru kayısı, elma, nar, portakal gibi kuruyemiş ve meyvelerle de tatlandırılabilir. Peki, aşure nasıl yapılır? Aşure yapımın püf noktaları neler? İşte tam ölçülü aşure tarifi haberimizde...


#aşure
#aşure tarifi
#2 kişilik aşure
#iki kişilik aşure
#az aşure
#aşure ölçüsü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Askerlik yerleri açıklandı! E- Devlet Milli Savunma Bakanlığı Askerliğim Sorgulama