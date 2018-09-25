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2018 YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi başladı. YKS ek tercih yapan üniversite adayları sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor. 128 bin 508 kontenjana hiçbir aday yerleşemedi. Peki, YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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Açık kalan 128 bin 508 kontenjan için ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Açık kalan 128 bin 508 kontenjan için ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi başladı. Lise eğitiminden sonra üniversite eğitimini tamamlamak için YKS sınavına giren adaylar şimdide gözünü tercihlere çevirdi. YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 381 bin 412 olurken, üniversitelerin lisans, önlisans programları ile açıköğretim fakültesine (AÖF) yerleşen aday sayısı ise 857 bin 240 aday olarak duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yerleştirme sonuçlarında istediği üniversiteyi kazanamayan öğrenciler 2018 YKS ek tercih sonuçlarını merak etmeye başladı. ÖSYM tarafından resmi duyuru ile açıklanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları büyük merak konusu oldu. 2018 yılında toplam kontenjanın yüzde 15.3'ü boş kaldı. Yani 128 bin 508 kontenjana hiçbir aday yerleşemedi. Boş kalan kontenjanların 38 bin 822'si önlisans programlarında, 89 bin 686'sı lisans programlarında. İşte bu üniversitelere yerleşmek isteyenler için tüm detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi konu hakkında kesin bir bilgi henüz açıklanmadı. 2018 YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından üniversiteye kayıtlar, 1-5 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Bu bilgiye göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)ek tercih sonuçlarının 20-30 Eylül tarihleri arasında açıklanabileceğini söylemek mümkün. Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama yapılması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Eylül 2018'deki 2018-ALES/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Evde hazırlandığı KPSS'de Türkiye birincisi oldu
Evde hazırlandığı KPSS'de Türkiye birincisi oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan ve Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu İbrahim Özek, bu yıl evde hazırlanarak girdiği KPSS-P3 puan türünden 100 puan alarak Türkiye birincisi oldu.Kurtalan ilçesinde yaşayan çiftçi bir ailenin 8 çocuğundan biri olan ve Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü geçen yıl bitiren Özek, "Türkiye birinciliği" hedefiyle ocak ayında 2018 KPSS'ye evde hazırlanmaya başladı.Günlük 1-2 saat olan çalışma süresini sınava 1,5 ay kala 7-8 saate kadar çıkaran Özek, babasının desteğiyle aldığı kaynak kitaplarla KPSS'ye hazırlandı. Sınavda genel yetenek ve genel kültürde 57'şer doğru 3'er yanlışla lisans alanında Türkiye birincisi olmayı başaran Özek, KPSS-P3 puan türünden 100, KPSS-P1'den 99, KPSS-P2'den 99,5 puan aldı."Deneme sınavı ağırlıklı devam ettim"İbrahim Özek, hedef odaklı çalıştığını ve çalışma planını harfiyen uyguladığını söyledi.İlk kez 2016 yılında girdiği KPSS'de iyi bir puan almasına rağmen ilk 100'e giremediğini anlatan Özek, "Bu sefer daha iyisi neden olmasın? diyerek bu yıl ocak ayında tekrar çalışmaya başladım" diye konuştu.Sınava hazırlananlarda son aylarda kopmalar olduğuna işaret eden Özek, bunun farkına vararak sınav yaklaştıkça daha çok çalıştığını bildirdi."Başarı kolektif bir üründür"Arkadaşları ve ailesinin desteğini, duasını her zaman yanında hissettiğini vurgulayan Özek, "Türkiye birincisi olduğumu görünce çok sevindim. Sevincimi arkadaşlarım ve ailemle paylaştım. Beklentiyi karşıladığım için mutlu oldum. Sınava hazırlanma aşamasını beraber geçirdiğim arkadaşlarımın da yüksek puan alması sevincimi daha da artırdı. Sonuçta başarı kolektif bir üründür" ifadesini kullandı."Ben okuyamadım ama çocuklarımı okuttum"Baba Cemal Özek de çok istemesine rağmen okuyamadığını fakat çocuklarını okutmaya büyük gayret gösterdiğini belirtti.İlçede çiftçilik yaptığını dile getiren Özek, en büyük mutluluğunun çocuklarının başarısına şahit olmak olduğunu anlattı.Oğlu İbrahim'in ailenin gurur kaynağı olduğunu belirten Özek, şöyle konuştu:"Oğlum üniversiteden mezun olduktan sonra evde sınava hazırlandı. Fırsat bulduğunda bahçe işlerinde bize yardımcı da oluyordu. Onunla başımız dik. Hem ailemizin hem ilçemizin hem ilimizin gururu oldu. Ben okuyamadım ama çocuklarımı okuttum. İbrahim'in Türkiye birincisi olduğunu öğrendiğimde ilk önce biraz şaşırdım sonra çok sevindim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."YKS dil birincisi İmam Hatip'ten

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