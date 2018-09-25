2018 YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi başladı. Lise eğitiminden sonra üniversite eğitimini tamamlamak için YKS sınavına giren adaylar şimdide gözünü tercihlere çevirdi. YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 381 bin 412 olurken, üniversitelerin lisans, önlisans programları ile açıköğretim fakültesine (AÖF) yerleşen aday sayısı ise 857 bin 240 aday olarak duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yerleştirme sonuçlarında istediği üniversiteyi kazanamayan öğrenciler 2018 YKS ek tercih sonuçlarını merak etmeye başladı. ÖSYM tarafından resmi duyuru ile açıklanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları büyük merak konusu oldu. 2018 yılında toplam kontenjanın yüzde 15.3'ü boş kaldı. Yani 128 bin 508 kontenjana hiçbir aday yerleşemedi. Boş kalan kontenjanların 38 bin 822'si önlisans programlarında, 89 bin 686'sı lisans programlarında. İşte bu üniversitelere yerleşmek isteyenler için tüm detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi konu hakkında kesin bir bilgi henüz açıklanmadı. 2018 YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından üniversiteye kayıtlar, 1-5 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Bu bilgiye göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)ek tercih sonuçlarının 20-30 Eylül tarihleri arasında açıklanabileceğini söylemek mümkün. Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama yapılması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ALES giriş belgeleri erişime açıldı ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Eylül 2018'deki 2018-ALES/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.