2022 Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımı şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığ işbirliğince bekçi alımı başvuruları alınacak. Bilindiği üzere en son Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin alım yapılacağı duyurulmuştu. JGK bünyesinde görev almak isteyen adaylar ise bekçilik şartları ve başvuru tarihleri araştırmasına başladı.

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihi henüz belli olmadı. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

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31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.