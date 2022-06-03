Dünya Kupası'na kimler katılacak? FIFA 2022'ye katılacak takımlar...

Dünya Kupası'na az bir süre kaldı. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası 2022 kaç gün kaldı sorusu birçok futbolsever tarafından sorulmaktadır. Bu yıl tarihinde ilk defa kışın yapılacak organizasyon için çoğu lig erkenden başlayacak. FIFA da maçların hangi tarihte oynanacağını ve maç listesini yayınladı. Peki, Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ 2022 NE ZAMAN?

Dünya Kupası ilk maç 21 Kasım'da Ekvator ile ev sahibi Katar arasında düzenlenecek.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuva, 21 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 13.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir.

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