Özgün Dünya Kupasına kimler katılacak? FIFA 2022ye katılacak takımlar
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Dünya Kupası'na kimler katılacak? FIFA 2022'ye katılacak takımlar...

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak gruplar araştırılıyor. Bu sene Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası için geri sayım başladı. Peki Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası'na kimler katılacak? FIFA 2022'de hangi takımlar var? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Dünya Kupası grupları ve takımları: Dünya Kupasına hangi takımlar katılacak?
2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası'na az bir süre kaldı. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası 2022 kaç gün kaldı sorusu birçok futbolsever tarafından sorulmaktadır. Bu yıl tarihinde ilk defa kışın yapılacak organizasyon için çoğu lig erkenden başlayacak. FIFA da maçların hangi tarihte oynanacağını ve maç listesini yayınladı. Peki, Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ 2022 NE ZAMAN?

Dünya Kupası ilk maç 21 Kasım'da Ekvator ile ev sahibi Katar arasında düzenlenecek.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuva, 21 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 13.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI'NA KİMLER KATILACAK? DÜNYA KUPASI GRUPLARI

  • A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
  • B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna
  • C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
  • D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
  • E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
  • F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
  • G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
  • H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
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