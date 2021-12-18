Özgün Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? 2022 SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
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Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? 2022 SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 emekli maaş zammı milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde... Asgari ücretin 2022 zam oranının açıklanmasının ardından maaş zamları da gündeme geldi. Emeklilerin beklediği zam haberi ile ilgili tahminler araştırılıyor. Emekliye seyyanen zam gelecek mi? 2022 emekli maaş zamları ne kadar olacak? İşte emeklilerin beklediği emekli maaş zammına ilişkin son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? 2022 SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
2022 emekli maaş zammı

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yeni yılda emeklilerin maaşı ne kadar olacak, milyonlar bu sorunun yanıtını bekliyor. Bu noktada ise "2022 SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor.

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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