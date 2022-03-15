2022 Kandil tarihleri ne zaman? (Diyanet)

İslam dünyası için önemli günlerden biri dini günler ve bayramlardır. Kandil günleri inananlar için fırsat ve bereket günleridir. Kandil günlerinde oruç tutmak, zikir çekmek, dua etmek, kandile özel namazları kılmak gibi birçok ibadeti yerine getirmek isteyen kişiler kandil günlerinin tarihlerin sorgulamakta. İşte Diyanet'in belirlediği takvime göre 2022 Kandil tarihleri..

2022 KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili ne zaman? İşte, 2022 Kandil tarihleri ve günleri!

2022 Regaib Kandili ne zaman?

2022 Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe günü.

2022 Miraç Kandili ne zaman?

2022 Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü.

2022 Berat Kandili ne zaman?

2022 Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü.

2022 Mevlid Kandili ne zaman?

2022 Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü.

REKLAM

ÖZGÜN Yasin, Tebareke, Amme Okunuşu- Yasin Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi Arapça ve Türkçe

KANDİL GÜNLERİ NASIL BELİRLENİR?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yüzden dini günler her yıl farklılık göstermektedir.

GÜNDEM En güzel Berat Kandili mesajları

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Regâip gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Resûlullah ümmetine şu duayı telkin etti:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

“Ey Allâhʼımız! Recep ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle / ulaştır.”(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

Beş gecede duların kabul olduğu bildirilir:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebʼin ilk gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Abdurrezzak, Musannef, IV, 317; Beyhaki, Şuabül-İman, V, 287-288) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.

REKLAM

ÖZGÜN Kenzül Arş Duası ne için okunur? Kenzül Arş Duası Arapça okunuşu ve Türkçe manası

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelmektedir.

REKLAM

Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmekte. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı bulunmaktadır. Bu önemli gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi ayrıca hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

ÖZGÜN Aşure günü kaç rekat namaz kılınır? Aşure günü kılınacak namaz, Aşure günü dua ve tesbihleri

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün İslam alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

REKLAM

KANDİLLER İLK NE ZAMAN, NASIL KUTLANMIŞTIR?

Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Bunlar Mevlid, Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir geceleridir. Bazan Arapça “leyl” (gece) kelimesi eklenerek leyle-i Kadr, leyle-i Berât ... şeklinde de kullanılır. Bu gecelerin kutlanma tarihleri kamerî takvime göre şu şekilde belirlenmiştir: Mevlid kandili rebîülevvel ayının on ikinci, Regaib receb ayının ilk cuma, Mi‘rac aynı ayın yirmi yedinci, Berat şâban ayının on beşinci, Kadir ise ramazan ayının yirmi yedinci gecesi. Zikredilen rakamlar daima geceden sonra gelen güne aittir.

KANDİL GÜNLERİNDE YAPILAN İBADETLER NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

REKLAM