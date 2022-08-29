ÖSYM DHBT sınav takvimi: KPSS DHBT başvuru ve sınav tarihleri

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimini yayınladı. ÖSYM sınav duyurularına göre KPSS DHBT başvurularının ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiği merak konusu oldu. İşte, KPSS 2022 DHBT başvuru tarihi ve ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi.

2022 DHBT sınav başvuruları ne zaman?

ÖSYM KPSS takvimine göre 2022 DHBT sınava başvurular, 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

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2022 DHBT sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2022 DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

2022 Alan bilgisi sınavı ne zaman?

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2022 ÖABT ne zaman?

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde tamamlanacak.

2022 Kaymakamlık sınav tarihi

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde olacak.

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2022-MHUY ne zaman?

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.